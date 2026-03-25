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Alberto CostaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Exjugador de la Juventus: ¿cómo le está yendo a Alberto Costa esta temporada en el Oporto? Un especialista en asistencias que ha llamado la atención del París Saint-Germain

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El extremo portugués está cuajando una buena temporada en el Oporto, tras los siete meses discretos que pasó en la Juventus en 2025

El 24 de julio de 2025, la Juventus anunció la cesión de Alberto Costa al Oporto, tras solo siete meses en Turín, con un balance de 14 partidos disputados y ningún gol.


Según se podía leer en el comunicado del club bianconero: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el club Porto FC para la cesión a título definitivo de los derechos de explotación deportiva del futbolista Alberto Oliveira Baio, a cambio de una contraprestación de 15 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de primas variables de hasta un máximo de 1 millón de euros. Esta operación genera un impacto económico positivo en el ejercicio en curso de aproximadamente 2,3 millones de euros, una vez deducidos los gastos accesorios».


El portugués, nacido en 2003, había sido adquirido a título definitivo en eneropor «12,5 millones, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos accesorios por valor de 1,3 millones de euros y primas por un importe no superior a 2,5 millones de euros, al alcanzar determinados objetivos deportivos».


Fichado en enero por Cristiano Giuntoli, Alberto Costa fue cedido en julio por Damien Comolli, tras el cambio radical en la dirección de la Juventus al final de la pasada temporada. Al mismo tiempo, Comolli fichó a Joao Mario del Oporto, para luego cederlo en enero al Bolonia, club con el que es probable que se negocie la venta definitiva del extremo.

  • LOS NÚMEROS INDIVIDUALES

    Sí, pero ¿cómo ha ido hasta ahora la temporada de Alberto Costa en el Oporto? En cuanto a las estadísticas, el extremo ha disputado 36 partidos (22 en la liga, 9 en la Europa League y 5 en la Copa de Portugal), lo que suma un total de 2.392 minutos sobre el terreno de juego. Alberto Costa no ha marcado ningún gol, pero ha dado 7 asistencias. Ha recibido un total de 8 tarjetas amarillas y ninguna roja.


    De las 22 apariciones en la liga, el exjugador de la Juve ha sido titular en 18 y ha salido desde el banquillo en 4; de las 9 en la Europa League, 6 como titular y 3 desde el banquillo; y de las 5 en la Copa de Portugal, 2 como titular y 3 desde el banquillo.

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  • QUÉ HA HECHO EL EQUIPO

    Esta temporada, Alberto Costa ha crecido y madurado, convirtiéndose en uno de los pilares del equipo líder de la clasificación, el Oporto de Francesco Farioli, que en la jornada 27 de 34 tiene 7 puntos de ventaja sobre el Sporting de Lisboa (que, sin embargo, tiene un partido menos). También en Europa las cosas van bien para los Dragones, que se han clasificado para los cuartos de final de la Europa League (donde se enfrentarán al Nottingham Forest). Por último, en la Copa de Portugal, el Oporto disputará la semifinal contra el Sporting de Lisboa.

  • LOS OJOS DEL PSG

    El buen rendimiento de Alberto Costa ha llamado la atención de algunos de los principales clubes europeos, entre ellos el París Saint-Germain, que en enero se planteó su fichaje y parece que sigue considerándolo como alternativa para la banda derecha.


    Los franceses lo han incluido en su lista para la próxima temporada y están pensando en actuar para intentar adelantarse a la competencia de la Premier League.


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