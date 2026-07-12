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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Exestrella de Francia: «Temo que Yamal explote... y Oulisse apareció de la nada»

Francia vs España
Francia
España
World Cup
M. Olise
L. Yamal
J. Escude
Francia
España

Julien Escudé, exjugador francés, teme que Lamine Yamal brille en las semifinales del Mundial ante Francia.

«España cuenta con una plantilla muy completa, ha disputado muchos partidos sin conocer la derrota», declaró Escudé en una entrevista con el diario «AS».

Y añadió: «En Francia tememos que Lamine explote de repente; es un jugador ante el que no puedes bajar la guardia, porque es muy competitivo y siempre quiere ganar y ser el mejor, lo que le da un impulso adicional».

Yamal acelera el juego de forma impresionante; es un extremo capaz de partir desde cualquier banda. Solo le falta marcar, pero ha llegado a semifinales y se enfrentará a Francia, y estos son los partidos que adoran los jugadores de este tipo».

Reconoce que Francia comenzó mejor el torneo y ha sido más constante, mientras que España ha ido de menos a más y ha ganado confianza.

Y concluyó: «Cuando hablamos de España, siempre pensamos en un juego fluido, rápido y técnico, pero ahora veo un equipo más eficaz y realista, que domina el balón y concede pocas ocasiones».

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Olisé es un caso que sorprende incluso en Francia.

    Y añadió: «Francia siempre tuvo jugadores magníficos, fuerza, velocidad y juego directo, pero, pese a dominar, no transmitía seguridad defensiva. Ahora es un equipo completo, organizado, rápido y agresivo».

    Sobre Mickaël Olise, añadió: «Apareció de la nada. La Federación Francesa lo seguía, pero sigue siendo un caso sorprendente incluso en Francia, pues nació y se crió en Inglaterra y no se formó en las canteras francesas; aun así, llegó a la selección absoluta en solo dos años y se ha adaptado de manera excepcional».

    Sobre Mbappé como capitán, añadió: «No hablaré del final de su temporada con el Real Madrid ni de sus preparativos para el Mundial, pero ahora disputa su último torneo con su actual entrenador, es el capitán y muestra liderazgo dentro y fuera del campo. Su comportamiento, su compromiso y sus números lo confirman todo. En Francia lo vemos como un jugador decisivo, goleador, líder y comprometido».

    Y añadió: «Antes del Mundial colocaba a España en primer lugar por sus resultados y estadísticas; sigue encajando pocos goles, tiene una defensa sólida y un portero excepcional. Será un obstáculo muy difícil para Francia si quiere el título».

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