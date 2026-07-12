Exestrella de Francia: «Temo que Yamal explote... y Oulisse apareció de la nada»

Julien Escudé, exjugador francés, teme que Lamine Yamal brille en las semifinales del Mundial ante Francia.

«España cuenta con una plantilla muy completa, ha disputado muchos partidos sin conocer la derrota», declaró Escudé en una entrevista con el diario «AS».

Y añadió: «En Francia tememos que Lamine explote de repente; es un jugador ante el que no puedes bajar la guardia, porque es muy competitivo y siempre quiere ganar y ser el mejor, lo que le da un impulso adicional».

Yamal acelera el juego de forma impresionante; es un extremo capaz de partir desde cualquier banda. Solo le falta marcar, pero ha llegado a semifinales y se enfrentará a Francia, y estos son los partidos que adoran los jugadores de este tipo».

Reconoce que Francia comenzó mejor el torneo y ha sido más constante, mientras que España ha ido de menos a más y ha ganado confianza.

Y concluyó: «Cuando hablamos de España, siempre pensamos en un juego fluido, rápido y técnico, pero ahora veo un equipo más eficaz y realista, que domina el balón y concede pocas ocasiones».