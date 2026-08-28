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Exequiel Palacios completa un sorprendente traspaso al Ipswich Town mientras la estrella del Bayer Leverkusen se muda a la Premier League
Los Tractor Boys cierran un golpe maestro
El recién ascendido a la Premier League ha asegurado oficialmente al centrocampista argentino con un contrato de cuatro años, entregándole el dorsal 25. Llega por una cantidad no desvelada y Palacios se convierte en el 11.º fichaje de Town en el mercado de verano y en el primer campeón del mundo de la historia del club. El jugador de 27 años deja el BayArena tras seis temporadas repletas de títulos, en las que acumuló 186 partidos y 15 goles en todas las competiciones.
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La centrocampista saborea el reto inglés
El director general deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, explicó que el club concedió al centrocampista su deseo de ponerse a prueba en Inglaterra: "Con este traspaso, cumplimos el gran deseo de Exequiel Palacios de demostrar su valía en la Premier League después de su destacada etapa en la Bundesliga. Pala ha demostrado repetidamente su excepcional calidad futbolística y, a través de su personalidad y su forma de ser, se ha ganado un gran reconocimiento dentro del equipo y en todo el club. No le deseamos más que lo mejor en su etapa en Inglaterra".
Despidiéndose del club alemán, Palacios dijo: "Crecí como futbolista en el Leverkusen. El club confió en mí, y pude desarrollar todo lo que me define hoy sobre el campo. Siempre me sentiré unido a los chicos, a todo el personal y a los aficionados, y estaré animando al Leverkusen en cada partido. Gracias por todo, gracias a un gran club".
Dando la bienvenida a su llegada a Portman Road, el centrocampista declaró a la web oficial del Town: "Estoy encantado de haber fichado por el Ipswich Town. Este es un club con una gran ambición y me hace ilusión jugar al fútbol en Inglaterra y competir contra algunos de los mejores clubes y jugadores del mundo. He disfrutado hablando con todos en el club y ahora tengo muchas ganas de conocer a todos y empezar sobre el campo con mis compañeros, además de conocer a los aficionados lo antes posible".
La experiencia de élite refuerza el centro del campo
El entrenador Gary O'Neil celebró la llegada de un ganador contrastado que se espera que eleve la mentalidad de la plantilla en la máxima categoría inglesa. Al hablar sobre el impacto del nuevo fichaje, O'Neil dijo: "Estamos realmente encantados de haber incorporado al grupo a un jugador de la calidad de Exequiel. Es un futbolista que ha tenido un éxito real en la élite de este deporte, ganando el mayor premio de todos en la Copa del Mundo, así como grandes títulos a nivel de clubes. Esa experiencia será vital para nosotros mientras seguimos trabajando para mejorar la plantilla este verano. Tenemos ganas de que empiece y estamos deseando verle sobre el terreno de juego".
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Comienza la batalla en la élite
Palacios podría debutar de inmediato con el Ipswich cuando el equipo de O'Neil visite Old Trafford para enfrentarse al Manchester United el domingo en su segundo partido de la temporada en la Premier League. La experiencia del centrocampista al más alto nivel aporta un recurso vital para O'Neil en la lucha del Town por asentarse en la máxima categoría. Su rápida adaptación en la medular será clave para preservar la solidez defensiva y el control en los próximos partidos decisivos.
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