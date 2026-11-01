El marroquí Soufiane Rahimi, estrella del Al Ain emiratí, se ha convertido en un dolor de cabeza para Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, de cara a los dos enfrentamientos ante Níger, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.
Rahimi había sufrido una lesión muscular en el isquiotibial del muslo derecho durante el partido de su equipo frente al Shabab Al Ahli en la Copa del Presidente del Estado, y se vio obligado a abandonar el terreno de juego entre lágrimas en el minuto 27.