Según reveló una fuente cercana al interior del Al Ain a " Kooora ", la lesión de Rahimi en el isquiotibial no es sencilla, y podría ausentarse de la concentración de Marruecos este mes de noviembre, por temor a que la lesión se agrave.

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La fuente confirmó que Rahimi fue descartado del partido ante el Al Ittihad saudí, previsto para mañana lunes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, debido a que el jugador se somete a un programa de tratamiento intensivo.

Señaló que el regreso del jugador depende de su respuesta al tratamiento, aclarando que el club no se arriesgará con él, especialmente porque el equipo afronta próximamente difíciles desafíos en todas las competiciones.