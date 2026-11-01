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Exclusiva para Kooora: Soufiane Rahimi, un dolor de cabeza para Wahbi

S. Rahimi
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El marroquí Soufiane Rahimi, estrella del Al Ain emiratí, se ha convertido en un dolor de cabeza para Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, de cara a los dos enfrentamientos ante Níger, correspondientes a la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Rahimi había sufrido una lesión muscular en el isquiotibial del muslo derecho durante el partido de su equipo frente al Shabab Al Ahli en la Copa del Presidente del Estado, y se vio obligado a abandonar el terreno de juego entre lágrimas en el minuto 27.

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    Una gran crisis acecha a Marruecos

    Según reveló una fuente cercana al interior del Al Ain a "Kooora", la lesión de Rahimi en el isquiotibial no es sencilla, y podría ausentarse de la concentración de Marruecos este mes de noviembre, por temor a que la lesión se agrave.

    Lee también: Sorpresa mayúscula: ¿Se llevará el Al Hilal a João Félix?

    La fuente confirmó que Rahimi fue descartado del partido ante el Al Ittihad saudí, previsto para mañana lunes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la Élite, debido a que el jugador se somete a un programa de tratamiento intensivo.

    Señaló que el regreso del jugador depende de su respuesta al tratamiento, aclarando que el club no se arriesgará con él, especialmente porque el equipo afronta próximamente difíciles desafíos en todas las competiciones.

  • Mohamed Wahbi, en apuros

    Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, será el más perjudicado por estas noticias, sobre todo porque Ismael Saibari, estrella del Bayern Múnich, también sufrió una lesión durante el encuentro ante el Borussia Dortmund que se disputó ayer sábado, en el marco de la octava jornada de la Bundesliga.

    En caso de confirmarse la ausencia de Sofiane Rahimi de la concentración de Marruecos, además de la de Saibari, Mohamed Wahbi se encontrará en un grave aprieto, aunque es muy probable que recurra a convocar a Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, para suplirlos, según lo que indicó una fuente dentro del cuerpo técnico de Marruecos con anterioridad.

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