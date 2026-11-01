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Exclusiva para Kooora: ¡Sofiane Rahimi, un dolor de cabeza para Marruecos!

S. Rahimi
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El marroquí Soufiane Rahimi, estrella del Al Ain emiratí, se ha convertido en un dolor de cabeza para Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos, de cara a los dos duelos ante Níger, correspondientes a la tercera y cuarta jornadas de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

Rahimi sufrió una lesión muscular en el isquiotibial del muslo derecho durante el partido de su equipo frente al Shabab Al Ahli en la Copa del Presidente del Estado, y se vio obligado a abandonar el terreno de juego entre lágrimas en el minuto 27.

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    Una gran crisis acecha a Marruecos

    Según reveló una fuente cercana al club del Al Ain a "Kooora", la lesión de Rahimi en el músculo isquiotibial no es sencilla, por lo que podría ausentarse de la concentración de Marruecos en el presente mes de noviembre, ante el temor de que la lesión se agrave.

    Lee también: Sorpresa mayúscula: ¿se hará el Al Hilal con João Félix?

    La fuente confirmó que Rahimi fue descartado para el partido contra el Al Ittihad saudí, previsto para mañana lunes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de Élite, debido a que el jugador se somete a un programa de tratamiento intensivo.

    Asimismo, señaló que el regreso del jugador depende de su respuesta al tratamiento, y aclaró que el club no arriesgará con él, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo afronta difíciles desafíos en todas las competiciones.

  • Mohamed Ouahbi, en apuros

    Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, será el más perjudicado por estas noticias, especialmente porque Ismael Saibari, estrella del Bayern Múnich, también sufrió una lesión durante el enfrentamiento ante el Borussia Dortmund que se disputó ayer sábado, en el marco de la octava jornada de la Bundesliga alemana.

    En caso de confirmarse la ausencia de Sofiane Rahimi de la concentración de Marruecos, además de la de Saibari, Mohamed Wahbi se encontrará en un gran aprieto, aunque con gran probabilidad optará por convocar a Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, para suplirlos, según indicó una fuente dentro del cuerpo técnico de Marruecos anteriormente.

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