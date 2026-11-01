Exclusiva para Kooora: ¡Sofiane Rahimi, un dolor de cabeza para Marruecos!

Según reveló una fuente cercana al club del Al Ain a " Kooora ", la lesión de Rahimi en el músculo isquiotibial no es sencilla, por lo que podría ausentarse de la concentración de Marruecos en el presente mes de noviembre, ante el temor de que la lesión se agrave.

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La fuente confirmó que Rahimi fue descartado para el partido contra el Al Ittihad saudí, previsto para mañana lunes en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de Élite, debido a que el jugador se somete a un programa de tratamiento intensivo.

Asimismo, señaló que el regreso del jugador depende de su respuesta al tratamiento, y aclaró que el club no arriesgará con él, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo afronta difíciles desafíos en todas las competiciones.