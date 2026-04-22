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Exclusiva: Liverpool y Chelsea lideran la puja por James Trafford, quien busca minutos tras perder la titularidad en el Manchester City ante Gianluigi Donnarumma
Los clubes de la Premier League hacen cola para fichar a Trafford
A Trafford no le faltarán pretendientes cuando se abra el mercado. Según GOAL, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle y Aston Villa quieren fichar al portero de 22 años. El Newcastle ya lo intentó el verano pasado, cuando aún estaba en el Burnley, pero el City igualó la oferta y lo recuperó.
Los Magpies aún buscan un guardameta titular tras fichar a Aaron Ramsdale, cedido por el Southampton, después de perder a Trafford. Ramsdale ya es la primera opción de Eddie Howe tras la lesión de Nick Pope. Tottenham busca un guardameta porque se espera que Guglielmo Vicario fiche por el Inter, aunque su interés en Trafford desaparecería si descendiera.
Chelsea también ha sufrido en la portería: Robert Sánchez fue descartado por Liam Rosenior antes de los octavos de Champions contra el PSG; su reemplazo, Filip Jorgensen, falló en el 5-2 de ida y no ha vuelto a jugar.
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El regreso al City se empaña por la rivalidad con Donnarumma
Alisson Becker podría dejar el Liverpool este verano, un año antes de acabar su contrato. Su salida abriría la puerta a Giorgi Mamardashvili, fichado en 2024 por 29 millones de libras para sustituirle.
Trafford llegó a la cantera del City a los 12 años y permaneció ocho años en el club antes de fichar por el Burnley en 2023 por 15 millones de libras. Regresó el verano pasado tras ejercer el equipo de Pep Guardiola una cláusula que le permitía igualar cualquier oferta. A su llegada se esperaba que compitiera con Ederson por la titularidad y que, tras la salida del brasileño en 2026, se hiciera con la portería.
Sin embargo, Ederson fichó por el Fenerbache y Trafford arrancó la temporada como titular, jugando los tres primeros partidos de la Premier. Su condición de titular se complicó cuando, justo antes del cierre del mercado, llegó Gianluigi Donnarumma por 26 millones de libras, recién campeón de la Champions con el París Saint-Germain.
«Otra experiencia»
Desde entonces, Trafford no ha jugado en la Premier League; solo ha participado en la Carabao Cup, la FA Cup y un partido de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. Ha disputado 14 partidos en total y ha reconocido que revisará sus opciones en verano, después de regresar al City el mes pasado con la promesa de que no llegaría otro portero.
«No esperaba esta situación [con Donnarumma], pero ha pasado, así que hay que seguir adelante», declaró Trafford en febrero. «Ya pasó, así que entreno cada día y veremos qué sucede; doy lo mejor de mí. Es fútbol, hay que seguir trabajando y, cuando llegue el partido, jugar lo mejor posible. Es solo otra experiencia en mi carrera y ha sido un buen aprendizaje».
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Les espera el regreso a Wembley tras su gesta en la final de la Carabao Cup.
Trafford será titular el sábado en la semifinal de la FA Cup ante el Southampton en Wembley. En su último partido con el City en este estadio, realizó una triple atajada clave en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal y obtuvo su primer título importante. Debutó con la absoluta de Inglaterra ante Uruguay, tras brillar en el Europeo Sub-21 de 2023. Su último encuentro con el City fue el 4-0 a Liverpool en cuartos de la FA Cup, donde detuvo un penalti a Mohamed Salah.