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Keira Barry GFXGOAL
Ameé Ruszkai

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EXCLUSIVA: Keira Barry, promesa de las Lionesses, habla sobre su salida del Manchester United, cómo su fichaje por el Bay FC le valió la primera convocatoria de Sarina Wiegman y la llegada de talento inglés a la NWSL

Women's football
Inglaterra
NWSL
Bay FC
K. Barry
Manchester United Women
WSL Serie Primavera
FEATURES

La primera convocatoria de Keira Barry con la selección absoluta de Inglaterra sorprendió a todos. Tras años de lesiones, en febrero la joven delantera dejó el Manchester United tras diez años y fichó por el Bay FC de Estados Unidos. Un mes después de debutar, estuvo en el banquillo cuando las Lionesses vencieron 1-0 a España en Wembley.

Barry dormía en el sofá cuando sonó su teléfono con la noticia, lo que hizo todo más desconcertante. Al abrir los ojos y ver el rostro de Sarina Wiegman en la pantalla, la joven de 21 años lo describe como «un shock tremendo».

«Obviamente, siempre había deseado recibir esa llamada», le cuenta a GOAL. «Pero no me la esperaba».

Tras dar las gracias una y otra vez a la seleccionadora de Inglaterra —«Creo que lo único que dije fue “gracias”, varias veces»—, Barry llamó a su madre, a quien muchos transeúntes del noroeste de Inglaterra habrán visto saltar de alegría en el centro comercial local al recibir la noticia.

Es el momento más importante de un 2026 ya maravilloso para una jugadora que sufrió mucha mala suerte. Ahora todo cambia: la llamada de Wiegman le confirmó que fichar por el Bay FC fue la decisión correcta.

  • Keira Barry Man Utd Women 2025-26Getty Images

    El momento adecuado para irse

    El potencial de Barry se conoce desde hace tiempo. La delantera, que ingresó a la cantera del United a los 10 años, brilló en los equipos juveniles de los Red Devils y se convirtió en una de las mayores promesas que los aficionados querían ver con más oportunidades en el primer equipo.

    Sin embargo, las lesiones de tobillo frenaron su progresión, complicaron sus cesiones al Crystal Palace y al Sunderland y limitaron su participación a solo dos partidos con el club de su infancia antes de cerrar esa etapa en febrero.

    «Dejar el club en el que creciste es duro», reconoce Barry. «Para mí el United era más que fútbol: toda mi infancia y mi familia, que son hinchas, estaban allí, así que la decisión fue complicada.

    Pero era el momento de marcharme; necesitaba ese reto y esa nueva experiencia».

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  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Un reto totalmente nuevo

    Eso ocurrió en el Bay FC, en la zona de San José (California), donde algunas caras conocidas acababan de llegar. A principios de diciembre, Emma Coates, seleccionadora sub-23 de Inglaterra, dejó su cargo para dirigir el equipo de la NWSL y se llevó a su asistente, Gemma Davies. En semanas, Anouk Denton, habitual en las convocatorias de Coates, dejó el West Ham para fichar por el Bay FC. Dos días después se anunció la llegada de Barry tras una conversación con la entrenadora en la que «no dijo nada que me echara para atrás».

    «Es un cambio enorme y me aleja de mi familia, pero todo fue muy positivo», explica Barry. «Mis padres me dijeron: “Tienes que irte. Es una oportunidad demasiado grande como para rechazarla”».

    «Es una de esas oportunidades que no se presentan siempre en la vida. No podía decir que no. No tenía sentido, porque era exactamente lo que quería, tanto en la vida como en el fútbol».

  • Keira Barry Bay FC 2026Getty Images

    Adaptándose bien

    Desde que llegó a San José, todo ha confirmado su decisión. Fuera del campo, Barry asegura que este estilo de vida le va «como anillo al dedo»: adora el buen tiempo y puede dormir en los vuelos, lo que hace los viajes más llevaderos.

    Aun así, a veces siente nostalgia, sobre todo por la diferencia horaria que dificulta hablar con Inglaterra y por algunas barreras con el acento: «Anouk habla muy formal y, en comparación, nadie entiende lo que digo», bromea Barry.

    La presencia de Denton y la familiaridad con el cuerpo técnico y su estilo de juego le han facilitado la adaptación.

    «Siempre me ha gustado trabajar con Emma, desde que era muy joven», dice Barry refiriéndose a Coates. «Creo que siempre he jugado muy bien al fútbol bajo su dirección y ella siempre ha depositado mucha confianza en mí, lo que me gusta mucho, sobre todo como jugadora de ataque.

    «Quieres saber que, hagas lo que hagas, vas a contar con el apoyo desde la banda. Creo que eso es fundamental, sobre todo al volver de dos lesiones graves. Creo que es todo lo que podría pedir, la verdad».

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  • Keira Barry Alessia Russo England training 2026Getty Images

    Recibir la llamada

    Barry debutó como titular en el Bay FC y marcó su primer gol, al irrumpir desde la izquierda y enviar el balón al ángulo inferior tras un pase de la estrella italiana Cristiana Girelli. Tres días después fue convocada con la sub-23 de Inglaterra para el parón internacional de abril, y cuando Freya Godfrey se retiró de la absoluta, Wiegman la llamó.

    «Sarina ha hecho un trabajo increíble a la hora de incorporar a las jugadoras jóvenes e involucrarlas», afirma la jugadora de 21 años. «Incluso cuando estábamos en las concentraciones de la selección sub-23, ella siempre era una cara conocida. Eso es clave para nosotras, las jugadoras jóvenes: saber que la distancia no es enorme. Creo que eso hace que todas queramos esforzarnos mucho más por conseguir esa convocatoria, sabiendo que está a nuestro alcance».

    Otras como Denton, Godfrey, Jess Park, Aggie Beever-Jones, Laura Blindkilde Brown, Michelle Agyemang y Erica Parkinson ya habían vivido lo mismo. Barry se unió a esa lista cuando se incorporó a la concentración en abril y estuvo en el banquillo en la victoria contra España en Wembley, aunque un golpe en el tobillo acortó su estancia.

    «Esa primera semana me sirvió para conocer los entrenamientos, a las jugadoras y su nivel. Fue muy positivo y aprendí mucho», concluye Barry.

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Un descanso oportuno

    Tras un mes de baja por lesión, Barry jugó dos partidos como suplente antes del parón de mitad de temporada de la NWSL a principios de junio. Ese descanso le permitió recuperar su forma física en el gimnasio y ayudó al equipo, que solo había ganado tres de los primeros once partidos.

    «Es difícil implantar un estilo de juego nuevo en un grupo que nunca lo usó», afirma Barry. «En los últimos partidos estuvimos cerca. Hemos empezado a jugar un fútbol realmente bueno y se notan los beneficios de lo que Emma y Gemma implementan cada día. Ahora solo hay que llevarlo al partido. Con algo de tiempo, lo lograremos».

  • Keira Barry Bay FC 2026Bay FC

    Diferencias bienvenidas

    En una liga mundialmente competitiva, donde cualquiera puede ganar, la distancia del Bay FC a los play-offs se puede recuperar rápido. «Eso nos atrajo a Anouk y a mí: que cualquiera puede ganar», coincide Barry.

    Para las europeas, el contraste de estilos es otro aliciente. La internacional inglesa Jess Carter, del actual campeón Gotham, ya explicó que pasar de la Superliga Femenina a la liga estadounidense le ayudó a mejorar sus puntos débiles.

    «Estoy totalmente de acuerdo», responde Barry. «La liga es muy dinámica: no hay tregua, todo va a 100 millas por hora, directo a la portería. Eso me ayuda, porque necesitaba mejorar mi juego bajo presión y a alta intensidad, así que he disfrutado de ese reto».

  • Keira Barry England Women 2025Getty Images

    La oportunidad llama a la puerta

    Ese contraste permite a Barry crecer de forma llamativa para Wiegman, y no es la única joven promesa inglesa que cruza el charco. Denton es su compañera en el Bay FC; la internacional sub-20 Princess Ademiluyi pasó del West Ham al Gotham; y la centrocampista del Arsenal Laila Harbert podría fichar por el San Diego Wave tras su cesión en el Portland Thorns.

    Además, las arsenalesas Vivienne Lia y Cecily Wellesley-Smith están cedidas en Suecia, lo que hace preguntarse si la WSL ofrece suficientes oportunidades a sus jóvenes canteranas. De hecho, entre las cinco grandes ligas europeas y la NWSL, la WSL fue la que menos minutos concedió a jugadoras locales menores de 23 años en la temporada 2025-26.

    Barry no puede pronunciarse demasiado al respecto. «Mi trayectoria no fue exactamente tan sencilla como, digamos, la de otra joven», afirma, señalando que sus dos graves lesiones de tobillo hicieron que «me fuera imposible jugar» cuando intentaba dar el salto en el United.

    Pero sí destaca las oportunidades de la NWSL: es la liga que más minutos da a adolescentes y la segunda en minutos a menores de 23 años, solo por detrás de la Liga F española.

    «Es una liga fantástica», afirma Barry. «Tienes libertad para darlo todo y ser la jugadora que quieres ser».

    Barry lo ha demostrado en sus primeras semanas en Estados Unidos. Si mantiene este nivel, una nueva convocatoria de Wiegman no sorprenderá a nadie.