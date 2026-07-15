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EXCLUSIVA: Jude Bellingham explica cómo puede superar a Harry Kane en la carrera por el Balón de Oro, mientras Michael Owen insta a Inglaterra a dar un paso más en la semifinal del Mundial contra Argentina
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«Inmortales» y «Generación de Oro»: la búsqueda de títulos de Inglaterra
Desde 1966, cada selección inglesa busca emular a los campeones de Wembley.
Algunos se acercaron, como Gazza y Gary Lineker en las semifinales del Mundial 1990. Sir Gareth Southgate repitió esa fase en 2018 y alcanzó dos finales europeas consecutivas.
La mítica «Generación de Oro» no superó los cuartos de final —con Cristiano Ronaldo como rival formidable para Owen, Rooney, Beckham y compañía—, pero la afición sigue soñando.
Ahora, en suelo norteamericano, se alcanza otra semifinal y Lionel Messi, el mejor de la historia, se medirá por primera vez a Inglaterra. El argentino pondrá a prueba a las tropas de Thomas Tuchel, pero los Tres Leones tienen sus propios héroes listos para rugir.
El «galáctico» del Real Madrid, Bellingham, se ha erigido de nuevo como figura clave —tras sus hazañas en la Eurocopa 2024—, con seis goles en otros tantos partidos, incluidos dos dobletes decisivos contra México y Noruega.
Bellingham sigue los pasos de Gazza y Rooney
Al preguntarle si Bellingham ha heredado la corona que lucieron Gascoigne y Rooney, el exdelantero inglés Owen —embajador en el Reino Unido de Casino.org, sitio que ayuda a comparar casinos online británicos deconfianza— declaró a GOAL: «Estamos hablando de uno de los mejores, ¿no? Aún es joven, pero se crece en los grandes torneos. Juega en el Real Madrid y es una de sus estrellas. Sin duda, es uno de los mejores jugadores del mundo.
«Da bastante miedo pensar que, no hace mucho, la gente se preguntara si debía irse o si debía estar en el equipo. No tenemos demasiados jugadores de talla mundial y tratar de deshacerse de uno de ellos es algo increíble.
Es excepcional: un Rolls-Royce físico y mental que brilla en los grandes partidos.
Si queremos ganar un Mundial, necesitamos tres o cuatro jugadores de su nivel. Francia y otros equipos similares tienen, literalmente, cuatro o cinco jugadores al más alto nivel. Nosotros tenemos uno o dos. Harry Kane no va a estar aquí para siempre. Lo importante es el aquí y ahora, pero necesitamos varios Jude Bellinghams si queremos ganar un Mundial. Es el tipo de jugador en torno al cual se puede construir un equipo».
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¿Podrán Bellingham o Kane ganar el Balón de Oro en 2026?
El buen momento de forma de Bellingham ha llevado a algunos a sugerir que, tras quedar tercero en 2024, podría volver a pugnar por el Balón de Oro. Owen sabe lo que hace falta para ganarlo, ya que lo consiguió en 2001 y sigue siendo el último inglés en lograrlo.
Kane —que acaba de alcanzar los 61 goles con el Bayern de Múnich, campeón de la Bundesliga la temporada pasada— también aspira al premio. Sin embargo, Francia impresionó en el Mundial 2026 hasta caer ante España, con Mbappé y Olise en ataque, y un posible Lamine Yamal estelar en la final.
Al ser preguntado si Bellingham opta al título de «mejor jugador del planeta», Owen añadió: «Depende de quién gane el Mundial. Si lo ganamos, entonces sí, tiene muchas posibilidades.
Si ganamos, lo que Harry Kane ha hecho en clubes podría darle ventaja. Pero si Jude marca el gol de la final, la balanza se inclinaría para él.
«Primero debemos ganar el Mundial para que uno de los dos lo consiga. Si lo logramos, mucho dependerá de lo que pase en semis y la final, pues ambos han hecho un gran torneo».
Cómo debe jugar Inglaterra para vencer a Argentina
Kane y Bellingham llevan seis goles cada uno en el torneo de la FIFA. Entre ambos han guiado a Inglaterra a semifinales, sorteando defensas, altitud y calor.
Ahora se enfrentan a Messi y Argentina. Owen se dio a conocer en el Mundial de 1998 con un impresionante gol en solitario a la Albiceleste y volvió a marcarles un doblete en el amistoso de noviembre de 2005, última vez que ambos se cruzaron.
Ahora Bellingham y Kane buscan nuevos titulares en Atlanta, aunque necesitarían más apoyo de sus compañeros. Inglaterra ha mostrado corazón, pero a veces ha sido demasiado frenética; hace falta más astucia.
Owen afirmó: «Estoy totalmente de acuerdo. Quizá yo fuera una excepción en el partido contra México. Todo el mundo dice que fue la mejor actuación que han visto jamás. La verdad es que yo debí de estar viendo otro partido.
«A mí me pareció el más dramático. Inglaterra ha vivido partidos muy dramáticos, pero a mí me pareció emocionante, heroico… Fue una buena actuación, pero en la primera parte no mantuvimos la posesión ni tres pases. Luego nos quedamos con diez y ni dos pases. Pasamos medio partido despejando.
No fue un partido en el que puedas decir: “Bien, repitamos esto contra Francia y ganaremos”. Ni de broma; si jugamos así, Francia nos pasará por encima. Tenemos que mejorar.
Fue heroico, pero creo que aún pueden dar más.
Se podría decir que Noruega jugó mejor que nosotros. ¿Y cuántos de sus jugadores entrarían en nuestro equipo? Quizá uno, Haaland, pero aun así jugaron mejor.
«Aun así, podemos y debemos mejorar. Confío en que los próximos rivales saquen lo mejor de nosotros, porque tendremos que darlo todo. Es natural brillar en esos duelos. Y sí, tendremos que jugar mejor, y lo haremos».
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«Wonderwall» y «Three Lions»: Inglaterra sueña con otra celebración en el Mundial
Inglaterra se mide a Messi y a los campeones del mundo en un duelo histórico. Es la ocasión perfecta para demostrar su nivel, justificar las decisiones de Tuchel y regalar un motivo de celebración a sus aficionados.
El plan es que el himno de Oasis, «Wonderwall», vuelva a sonar en el Mercedes-Benz Stadium de Georgia junto con «Three Lions». Si Kane o Bellingham traen el fútbol a casa, es probable un doblete histórico: Copa del Mundo y Balón de Oro, reescribiendo récords y abriendo una nueva era de triunfos.
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