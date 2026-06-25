Mourinho regresará al Real Madrid a principios de julio tras firmar un contrato de tres años. Ya entrenó al club entre 2010 y 2013, periodo en el que ganó tres títulos, incluido un histórico título de Liga.

Sin embargo, el exentrenador del Chelsea llega con mucho trabajo por delante: el Madrid vivió una decepcionante temporada 2025-26, en la que Xabi Alonso fue destituido antes de que Álvaro Arbeloa tomara el relevo. Los rumores de malestar en la plantilla acompañaron un segundo puesto en la Liga, además de una sorpresiva eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y una salida en cuartos de la Liga de Campeones, lo que hizo inevitable el cambio.