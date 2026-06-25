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EXCLUSIVA: José Mourinho reacciona a los rumores de que venderá sin piedad a varias superestrellas del Real Madrid
Mourinho vuelve al Bernabéu
Mourinho regresará al Real Madrid a principios de julio tras firmar un contrato de tres años. Ya entrenó al club entre 2010 y 2013, periodo en el que ganó tres títulos, incluido un histórico título de Liga.
Sin embargo, el exentrenador del Chelsea llega con mucho trabajo por delante: el Madrid vivió una decepcionante temporada 2025-26, en la que Xabi Alonso fue destituido antes de que Álvaro Arbeloa tomara el relevo. Los rumores de malestar en la plantilla acompañaron un segundo puesto en la Liga, además de una sorpresiva eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y una salida en cuartos de la Liga de Campeones, lo que hizo inevitable el cambio.
- AFP
Respuesta a las noticias sobre la salida de jugadores de renombre
Tras confirmarse el fichaje de Mourinho, de 63 años, la prensa española rumoreó que planeaba cambios radicales, como vender a seis jugadores destacados.
En el podcast «Beast Mode On», Mourinho desmintió tales rumores: «No deberíamos hablar del Real Madrid, pero aclararé un detalle: he leído que iba a prescindir de varios de los mejores jugadores con los que, se dice, hubo problemas la temporada pasada.
¡Quiero a estos jugadores, a los mejores! Ahora debo formar un equipo y evitar los problemas que, según leo, tuvieron en temporadas anteriores. Si tienes problemas con jugadores mediocres, eso es un gran problema. Los grandes jugadores son los grandes jugadores».
Las cualidades que Mourinho busca en sus jugadores
Mourinho lidera un Madrid lleno de estrellas y ya reforzado con Cucurella, Bernardo Silva y Konaté.
Al preguntarle qué busca en un jugador —pues es probable que lleguen más fichajes al Bernabéu en los próximos meses—, Mourinho añadió: «Cualidades. A veces la gente dice: “Este jugador tiene cualidades increíbles, pero físicamente no está muy bien”». Eso significa que no es bueno. “Tiene cualidades increíbles, pero no es constante”. Por lo tanto, no es un gran jugador.
«El gran jugador es el paquete completo: debe ser bueno técnicamente, estar en buena forma física, ser mentalmente fuerte y jugar en equipo. A veces tienes muchos así y es el paraíso; otras veces tienes menos y el trabajo es más difícil. Siempre he creído que una cualidad del entrenador es guiar a los jugadores hacia su forma de ver las cosas».
Escucha el episodio completo del pódcast «Beast Mode On» con José Mourinho.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También están disponibles en Spotify.
José Mourinho participó en el podcast como parte de su colaboración con Coca-Cola en el proyecto«Jose vs Mourinho», que enfrenta dos versiones generadas por IA del entrenador para debatir cada día temas del Mundial durante la fase final.