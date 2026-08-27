Han circulado numerosas informaciones durante los últimos días sobre la posibilidad de que el francés Karim Benzema, delantero del Al Hilal, regrese a las filas del Al Ittihad durante el actual periodo de fichajes veraniego.
Benzema estuvo cerca de firmar un acuerdo de rescisión económica con el Al Hilal, tras llegar a un punto muerto entre ambas partes, debido al fracaso del jugador en presentar sus credenciales en la forma requerida, además del éxito del club en la contratación del delantero inglés Ollie Watkins, estrella del Aston Villa.