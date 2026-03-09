Getty
Exclusiva con Weston McKennie: la estrella de la selección estadounidense y la Juventus admite la «presión» de disputar el Mundial en casa y revela su «motivación extra» para triunfar con Mauricio Pochettino
McKennie forma parte de la «generación dorada» de la selección estadounidense de fútbol masculino.
McKennie es ahora un jugador experimentado, ya que debutó con la selección absoluta en 2017 y ha disputado 62 partidos con su país. Se ha convertido en uno de los líderes de la que sigue siendo considerada la «generación dorada».
Estados Unidos se encuentra en la afortunada posición de poder contar con varios jugadores que militan en los mejores clubes europeos. McKennie entra en esa categoría y recientemente ha acordado una ampliación de su contrato con el Juventus, uno de los grandes de la Serie A.
Su compatriota Christian Pulisic también está en Italia, en el AC Milan, mientras que Tyler Adams y Brenden Aaronson compiten en la Premier League inglesa. Folarin Balogun está en Francia con el Mónaco, junto a la estrella del Marsella Tim Weah, y Ricardo Pepi sigue impresionando en el PSV, actual campeón de Holanda.
Al reunir todo ese talento, la selección estadounidense tiene motivos para creer que puede ser competitiva en los escenarios deportivos más importantes. Una apasionada afición está lista para animarlos en su épica aventura mundialista.
Cómo la selección masculina de fútbol de Estados Unidos puede sacar partido a la ventaja de jugar en casa
Cuando se le preguntó cómo Estados Unidos puede aprovechar al máximo la ventaja de jugar en casa, McKennie, en declaraciones a GOAL en colaboración con Vita Coco, respondió: «Jugar en casa nos da un tipo de energía diferente. Hay emoción, orgullo y una motivación extra al saber que nuestros aficionados están ahí con nosotros. También hay presión, pero intento aceptarla y canalizarla en mi juego».
La antigua estrella de la selección estadounidense Brad Friedel ha declaradoa GOALcómo podría ser el éxito para el equipo de Pochettino este verano: «Mi expectativa es que pasemos la fase de grupos. Creo que superar las expectativas sería pasar de cuartos. Es muy difícil decir qué consideraría un éxito o un fracaso, las eliminatorias, etc., hasta que no se vea el sorteo y los partidos de eliminatoria. No hay que avergonzarse de caer eliminado ante Brasil o Inglaterra. Son cosas que pasan. Para mí, lo importante es cómo se produzca.
Conozco muy bien a Mauricio y sé que va a tener un equipo bien preparado, en forma, que va a luchar por todos y que va a competir muy bien. Por eso creo que, en los tres partidos de la fase de grupos, pueden pasar de ronda, eso es lo que espero. Después de eso, por desgracia, por mucho que compitas contra algunos de los equipos del Mundial —por eso tan pocos lo han ganado a lo largo de la historia del torneo—, es difícil ganar. Tendremos que esperar y ver qué pasa.
Diría que el equipo es sin duda capaz, con el talento que tiene y sabiendo cómo trabaja Mauricio, de llegar a cuartos de final. Ya veremos después, porque entonces se vuelve realmente difícil.
A veces se necesita suerte, penaltis, expulsiones o lo que sea. Fíjate en todos los grandes equipos de Inglaterra que han estado tan cerca. En cuanto al talento, jugando con ellos y contra ellos, han tenido el talento necesario para ganar un Mundial. Por alguna razón, no han sido capaces de rematar la faena».
McKennie explica cómo afrontará los retos del calor y los viajes.
Habrá varios factores con los que la selección estadounidense y sus rivales mundiales tendrán que lidiar cuando comience la Copa del Mundo. Se prevé que las temperaturas alcancen niveles muy altos en algunas ciudades sede, mientras que se realizarán largos viajes al cruzar Norteamérica.
McKennie parece estar en una buena posición, ya que se ha convertido en embajadormundial de Vita Coco, la marca líder de agua de coco en Estados Unidos, que ofrece ingredientes sencillos y electrolitos naturales para deportistas de élite y aficionados al deporte en general.
McKennie añadió cómo tratará de mantenerse en plena forma física mientras contribuye al esfuerzo colectivo de la selección estadounidense: «La recuperación y la hidratación son una parte muy importante de mi rutina, especialmente con el calor y los constantes desplazamientos. Cuando hay poco tiempo entre partidos, hay que ser muy consciente de cómo se recupera uno, y la hidratación es siempre el punto de partida para mí.
Me centro en mantener la constancia a lo largo del día, tanto si estoy entrenando como si estoy de viaje, para que mi cuerpo se recupere más rápido y mantenga mi energía estable. Por eso siempre llevo Vita Coco conmigo; es una forma fácil y fiable de mantenerme hidratado y reponer electrolitos de forma eficaz, esté donde esté».
Copa Mundial 2026: partidos de la fase de grupos para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
Estados Unidos comenzará su andadura en el Grupo D del Mundial de 2026 enfrentándose a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood el 12 de junio. A continuación, se desplazará a Seattle para enfrentarse a Australia, antes de regresar a California para medirse al ganador de la repesca de la UEFA.
