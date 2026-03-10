Exclusiva con Weston McKennie: el centrocampista de la Juventus desvela los secretos del vestuario y el liderazgo de la selección estadounidense antes del Mundial que se celebrará este verano en su país

En declaraciones a GOAL, en colaboración con Vita Coco, McKennie respondió a la pregunta de cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un capitán: «Para mí, las cualidades de liderazgo más importantes son la coherencia, la responsabilidad y dar ejemplo cada día en los entrenamientos y los partidos. He tenido la suerte de jugar junto a capitanes fuertes en el Juventus FC y en la selección nacional de Estados Unidos, chicos que marcan la pauta con su ritmo de trabajo, su comunicación y su comportamiento dentro y fuera del campo».

McKennie ha llevado él mismo el brazalete, asumiendo ese papel por primera vez con la Juventus en enero de 2025. Posteriormente, capitaneó al Bianconeri contra el Al Ain y el Wydad en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, un evento que también se celebró en Estados Unidos.

Se le ha desafiado a crecer en esa responsabilidad, y la exestrella de la selección estadounidense Stuart Holden dijo en el podcast State of the Union: «Cuando hay problemas en el campo y se trata de México, y la cosa se pone difícil, él es el primero en querer pelear. Y eso me encanta. Me encanta esa tenacidad que tiene.

Creo que es un competidor nato. Creo que, una vez que el partido empieza, él está ahí. Pero es un tipo al que a veces miro y del que quiero un poco más: un poco más de autoridad, un poco más de aplomo, un poco más de presencia tranquilizadora a veces en los momentos más importantes, para demostrar a los que le rodean que les tiene cubiertos».