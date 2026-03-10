Getty
Exclusiva con Weston McKennie: el centrocampista de la Juventus desvela los secretos del vestuario y el liderazgo de la selección estadounidense antes del Mundial que se celebrará este verano en su país
McKennie se ha convertido en un líder con la Juventus y la selección estadounidense.
Estados Unidos, junto con sus vecinos Canadá y México, se prepara para acoger un gran espectáculo deportivo mundial este verano. Mauricio Pochettino es el encargado de cumplir con las expectativas, mientras una «generación dorada» de talentos estadounidenses busca hacer historia.
Varios miembros de esa selección, muchos de los cuales juegan en clubes punteros de Europa, deberían estar alcanzando su mejor momento cuando llegue un gran torneo internacional a su propio país.
McKennie, que dejó su Texas natal para irse a Alemania y fichar por el Schalke en 2016, entra en esa categoría como jugador experimentado, con 62 partidos internacionales y experiencia en la Liga de Campeones en su haber. Junto con Christian Pulisic y Tyler Adams, es el tipo de figura inspiradora en la que la selección estadounidense se apoyará en gran medida cuando salte al escenario de la Copa del Mundo.
Capitán fantástico: Las cualidades que McKennie ve en los mejores líderes
En declaraciones a GOAL, en colaboración con Vita Coco, McKennie respondió a la pregunta de cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un capitán: «Para mí, las cualidades de liderazgo más importantes son la coherencia, la responsabilidad y dar ejemplo cada día en los entrenamientos y los partidos. He tenido la suerte de jugar junto a capitanes fuertes en el Juventus FC y en la selección nacional de Estados Unidos, chicos que marcan la pauta con su ritmo de trabajo, su comunicación y su comportamiento dentro y fuera del campo».
McKennie ha llevado él mismo el brazalete, asumiendo ese papel por primera vez con la Juventus en enero de 2025. Posteriormente, capitaneó al Bianconeri contra el Al Ain y el Wydad en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, un evento que también se celebró en Estados Unidos.
Se le ha desafiado a crecer en esa responsabilidad, y la exestrella de la selección estadounidense Stuart Holden dijo en el podcast State of the Union: «Cuando hay problemas en el campo y se trata de México, y la cosa se pone difícil, él es el primero en querer pelear. Y eso me encanta. Me encanta esa tenacidad que tiene.
Creo que es un competidor nato. Creo que, una vez que el partido empieza, él está ahí. Pero es un tipo al que a veces miro y del que quiero un poco más: un poco más de autoridad, un poco más de aplomo, un poco más de presencia tranquilizadora a veces en los momentos más importantes, para demostrar a los que le rodean que les tiene cubiertos».
Campistas felices: la selección estadounidense de fútbol masculino, llena de grandes personalidades.
McKennie es uno de los personajes más importantes de la selección estadounidense, tanto dentro como fuera del campo, y su contagiosa energía y entusiasmo por la vida influyen en quienes le rodean. En declaraciones a GOAL, habló de los compañeros con los que le encanta compartir las concentraciones internacionales: «Tenemos muchas personalidades fuertes en el grupo, lo que hace que las concentraciones sean competitivas y divertidas al mismo tiempo. Siempre es genial estar rodeado de gente que aporta energía cada día, que mantiene un ambiente distendido fuera del campo y que se pone las pilas cuando llega la hora de trabajar».
Cómo se está preparando McKennie para la Copa del Mundo de 2026
McKennie es capaz de activar y desactivar ese interruptor con la ayuda de Vita Coco, tras haberse convertido en embajadormundial de la marca líder de agua de coco de Estados Unidos, que ofrece ingredientes sencillos y electrolitos naturales para deportistas de élite y aficionados al deporte en general.
Cuando se le preguntó por los beneficios que dicha colaboración aporta a su juego y a su estilo de vida, el carismático jugador de 27 años añadió: «Esta colaboración encaja perfectamente con mi carrera, ya que me centro en la longevidad, la constancia y el cuidado de mi cuerpo para poder seguir rindiendo al máximo nivel. Vita Coco ya formaba parte de mi rutina diaria, por lo que asociarme con ellos me pareció algo muy natural. Lo bebo a lo largo del día para mantenerme hidratado y me ayuda a entrenar, recuperarme y mantener el equilibrio. Mantener la constancia me ayuda a satisfacer las exigencias físicas del deporte, y Vita Coco es una opción fácil que encaja perfectamente en ese ritmo diario».
Ese calendario está a punto de intensificarse. La Juventus sigue luchando por clasificarse para la Liga de Campeones 2026-27 en la Serie A, mientras que la selección estadounidense tiene cuatro partidos amistosos, incluido uno contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, antes de comenzar su campaña mundialista con un encuentro contra Paraguay el 13 de junio.
