Exclusiva con James Milner: «¡Correr hasta que el primero se maree!» - Cómo el ganador del título de la Premier League, que ha hecho historia, combina lo clásico con lo moderno
Récord: ¿Cuántos partidos ha disputado Milner en la Premier League?
Milner debutó con el primer equipo del Leeds a los 16 años. Casi 25 años después, este incansable centrocampista ha alcanzado las 655 apariciones en la Premier League, lo que le sitúa muy por delante de su antiguo compañero en el Aston Villa y el Manchester City, Gareth Barry, en lo más alto de esa clasificación.
Como era de esperar, el fútbol ha cambiado considerablemente en el último cuarto de siglo. Los avances en la ciencia del deporte han ayudado a jugadores como Milner a disfrutar de una longevidad extraordinaria, y las estadísticas clave en el mundo del fútbol ya no se centran únicamente en los partidos, los goles y las asistencias.
Cómo Milner ha sabido adaptarse a los avances de la ciencia del deporte
Aceptar esos avances ha sido una parte fundamental de la personalidad de Milner. El incombustible centrocampista —que ahora forma parte del proyecto «Best Worst Team» de Specsavers— respondió a GOAL cuando se le preguntó si siempre se había mostrado abierto a nuevas formas de pensar: «Creo que sí. Creo que el cambio nunca es fácil. Siempre he sido curioso. Siempre he hecho preguntas. No voy a hacer lo que me digan solo porque digan que es lo correcto. Voy a cuestionar, voy a preguntar por qué y, ya sabes, dame la información. ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos ahora? ¿Por qué no es mañana? ¿Por qué lo hacemos estos días y no todos los días? Si es algo que está bien, deberíamos hacerlo todos los días en lugar de solo estos días. Así que siempre intento aprender todo lo que puedo.
«Una vez que tienes esa información, ahora tenemos la suerte de contar con la cantidad de gente que trabaja en el club. Cuando empecé, quizá había un par de fisioterapeutas, quizá un masajista a tiempo parcial, algo así, un preparador físico. Y ahora el departamento de preparación física probablemente tiene cinco o seis personas.
«Así que estoy analizando los datos del GPS: ¿cuánto estáis corriendo? Y ya no es solo: “Bien, chicos, hoy es el primer día de pretemporada, vamos a correr hasta que el primero se maree, y cuando el primero se maree, pararemos”. Es: «Bien, hoy vamos a hacer cinco kilómetros y vamos a hacer 750 metros a alta velocidad, y tenéis que alcanzar más del 90 % de la velocidad máxima del día porque es un día de alta velocidad y es una distancia de sprint». Así que hemos avanzado muchísimo desde entonces.
«Y no hay nada correcto o incorrecto, porque creo que se gana mucho con la forma tradicional de “corremos por estas colinas, corremos hasta que te marees”. Esa unión, ese espíritu de equipo de pasar juntos por ese dolor, ese “tengo las piernas completamente destrozadas”, pero sigues adelante. Y lo que se gana con eso... puede que te lesiones más y cosas así, potencialmente. Pero lo que se gana en cuanto a mentalidad y unión, en comparación con cómo lo hacemos ahora, con todo el mundo pegado al ordenador portátil —sabes exactamente cuánto has corrido—, probablemente se pierdan algunas cosas, pero se ganan otras. Me siento muy afortunado de haber vivido las dos caras de la moneda».
Cómo cuidan los futbolistas su cuerpo y su mente
Milner ha cosechado los frutos de su esfuerzo. Ha sufrido un par de lesiones graves en el Brighton —la temporada pasada estuvo más de siete meses de baja por un problema de rodilla—, pero puede considerarse relativamente afortunado en lo que respecta a su estado físico.
Cuando se le preguntó si trabajar duro en cuerpo y mente ayuda a prevenir las lesiones y permite una recuperación más rápida, Milner respondió: «Un poco. Diría que también se necesita un poco de suerte, obviamente. Siento que he tenido muchas lesiones con las que he podido seguir jugando. Y, ya sabes, quizá sea un poco de mentalidad para superar el dolor y seguir adelante y cosas así. Pero creo que gran parte de lo que ocurre fuera del campo y el hecho de aprovechar cómo ha cambiado el juego desde que empecé y, ya sabes, más fisioterapeutas, más científicos del deporte, más información sobre la dieta, el aspecto mental, la recuperación.
«Más fisioterapeutas y terapeutas trabajando en el club, más tiempo dedicado a la recuperación y cosas por el estilo. Tener todo eso a tu disposición, pero luego interesarte, hacer preguntas, aprender sobre ello, saber qué es lo adecuado para tu cuerpo y que lo que es adecuado para mí no lo será para otros dos jugadores diferentes. Prefiero darme un baño de hielo después de un partido, unos 10 o 12 minutos, quizá. Y al día siguiente hago frío-calor, mientras que otros quizá no quieran darse un baño de hielo después de un partido, pero lo hacen al día siguiente. Cosas así. A algunas personas les gusta ponerse mallas y manguitos en las piernas y a otras no les gusta el masaje.
«Creo que eso es importante: aprender, probar cosas, descubrir qué es lo mejor para ti, cómo te sientes y resolverlo por ti misma, creo. Y luego tener esa mentalidad para asegurarte de hacerlo».
Darlo todo: la actitud incansable de Milner en los entrenamientos
Milner ha estado ofreciendo consejos inestimables al Warley FC, un equipo que la temporada pasada solo logró una victoria y sufrió 18 derrotas, encajando 81 goles en el proceso. Como campeón de la Premier League, es la prueba viviente de que el esfuerzo da sus frutos.
Sus compañeros de club lo han señalado a menudo como el jugador más comprometido de cualquier plantilla, y cuando se le preguntó si esas eran cualidades de las que siempre se había enorgullecido —con el carácter de Yorkshire en su esencia—, respondió: «Creo que siempre intenté trabajar tan duro como pude en todo momento. Y siempre intenté ser el mejor jugador en los entrenamientos y sacar todo lo posible de cada día. Así que eso es algo que siempre he tenido, supongo, y por lo que he luchado. Es la única forma en la que realmente sé cómo afrontar las situaciones.
«Creo que, obviamente, cuando las cosas no te salen bien o no te seleccionan, intentas trabajar más duro y esforzarte más para demostrar a la gente lo bueno que eres en los entrenamientos y así entrar en el equipo.
«Si las cosas te salen mal, no sirve de nada enfadarse. No creo que eso vaya a cambiar nada. Se trata de demostrar que mereces estar en el equipo o, incluso, de sentirte mejor contigo mismo. Creo que a veces, si has tenido un mal partido o el resultado te ha sido desfavorable, esa sensación horrible después del partido es la peor del mundo, y no te sientes mejor hasta que vuelves a entrenar. Puede que salgas y te machaques, y quieras llevarte al límite para sentirte un poco mejor. Así que, quizá eso también forme parte de ello».
Desde las categorías inferiores hasta el fútbol profesional: Milner es una fuente de inspiración
Esa actitud le ha ido muy bien a Milner, cuya voluntad de comprometerse plenamente con cualquier causa sigue brillando con la misma intensidad en 2026 que cuando empezó en 2002. Es una fuente de inspiración para los jugadores de todos los niveles —desde los campos de fútbol base hasta el exuberante césped del estadio de Wembley— y demuestra que los baños de hielo y correr hasta vomitar forman parte del proceso que mejor te funcione.
