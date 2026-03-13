Getty/GOAL
Exclusiva con James Milner: Cómo batir récords en la Premier League con una pizca de agitación y un poco de suerte
Hacedor de historia: Milner lleva casi 25 años en la cima.
Las hazañas históricas de Milner en 2026 no deberían sorprender a nadie, ya que lleva 25 años en plena forma. En noviembre de 2002, se convirtió en el segundo debutante más joven de la Premier League al jugar su primer partido con el Leeds, el club de su infancia. Poco más de un mes después, su primer gol como senior lo convirtió en el goleador más joven de la máxima categoría inglesa, con 16 años y 356 días.
A partir de esos humildes comienzos, se forjó una leyenda moderna. Milner, con 61 partidos con la selección inglesa a sus espaldas, ha ganado tres veces la Premier League, durante su etapa en el Etihad Stadium y en Anfield, y cuenta en su palmarés con la FA Cup, la Copa de la Liga, la Liga de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.
900 partidos después: ¿qué recuerda Milner del número 1?
Ha alcanzado las 900 apariciones a nivel de club, 655 de ellas en la Premier League. ¿Qué recuerda de su primer partido? Cuando GOAL le hizo esa pregunta a Milner, el versátil jugador de 40 años, que forma parte del proyecto «Specsavers' Best Worst Team», dijo sobre su salida del banquillo con el Leeds contra el West Ham: «La verdad es que no recuerdo mucho. No recuerdo cómo me sentí. Recuerdo la situación.
Creo que íbamos ganando por dos goles. Luego creo que íbamos ganando 3-1 y luego 4-2, y pensé que tenía muchas posibilidades de salir al campo. Luego se puso 4-3 y probablemente pensé que no me sacaría en ese momento. Pero entonces Terry [Venables] lo hizo. Tenía fe en mí y demostró mucha confianza, supongo, para un equipo que estaba pasando apuros, al sacar a un chico de 16 años. Así que recuerdo salir al campo y sí, probablemente estaba nervioso, supongo. Pero obviamente fue un gran momento».
Superando retos: cómo Milner afrontó un comienzo vertiginoso
Milner ha estado trabajando con el Warley FC, un equipo que solo consiguió una victoria y sufrió 18 derrotas la temporada pasada, encajando 81 goles, y ha sabido aprovechar su gran bagaje de conocimientos. A pesar de todos los éxitos que ha disfrutado a lo largo de los años, él mismo se ha enfrentado a muchos retos.
Al comienzo de su segunda temporada como profesional, fue cedido al Swindon, antes de sufrir el descenso de la Premier League con el Leeds. Esas primeras experiencias contribuyeron a forjar al jugador y a la persona que es hoy.
Cuando se le preguntó cómo afrontó el vertiginoso comienzo de su carrera, Milner respondió: «Pasaron muchas cosas. Obviamente, los entrenadores iban cambiando. El club [Leeds] estaba pasando por una situación financiera un poco complicada. Fui cedido al Swindon durante un mes, volví y, obviamente, descendimos. Y hubo muchas reuniones cuando entramos en administración y todo eso. Y, como joven, te encuentras en una situación un poco diferente a la de los chicos con familia y cosas así. Obviamente, como joven, solo quieres jugar al fútbol. Así que estás metido en ello y creo que eso te endureció. Te hizo centrarte en el trabajo que tenías entre manos.
«Aprendí muchas lecciones muy pronto. Cambiar de entrenador es una de las cosas más difíciles. Llega un entrenador que no te valora tanto como el que te dio la oportunidad de debutar, y entonces te van a ceder y tienes que luchar por tu puesto y volver y cosas así. Luego, un equipo que está pasando apuros, en un gran club de fútbol, los aficionados y el club al que había apoyado toda mi vida, esa presión de no querer descender y hacer todo lo posible. Creo que en esa situación tienes que madurar muy rápido. Estoy bastante seguro de que eso me ayudó a fortalecer mi carácter. Luego fui al Newcastle y la agitación probablemente continuó un poco durante unos años más. Así que, sí, tuve que madurar muy rápido».
El esfuerzo da sus frutos: cómo Milner batió el récord
Milner siempre seha enorgullecido de su ética de trabajo, ya que en el fútbol, al igual que en cualquier otro ámbito de la vida, a menudo se obtiene lo que se invierte. Al ser preguntado sobre si el esfuerzo se ve recompensado y qué le ha llevado a disfrutar de tanta longevidad, Milner respondió: «Creo que la mayoría de las veces [el trabajo duro da sus frutos]. Creo que hay un elemento de suerte en ello. Creo que hay un elemento de todo. No siempre se obtiene lo que se merece, y creo que en el fútbol ocurre lo mismo.
Pero creo que si lo das todo, al menos puedes mirarte al espejo y decir: "No podría haber sacado más partido a ese día". O: "He dado todo lo que podía y me he preparado lo mejor posible". Y si algo sigue sin salir a tu favor, al menos puedes estar contento con el hecho de que lo has dado absolutamente todo y has hecho todo lo que estaba en tu mano y has controlado lo controlable para que sucediera».
Modelo a seguir: Milner, un ejemplo para todos en el mundo del fútbol.
Nadie puede acusar a Milner de no darlo todo, y ha sabido cosechar los frutos. Hay promesas de más por venir, ya que el listón de los récords de apariciones en la Premier League se eleva cada vez más, y sigue siendo el modelo ideal para cualquier aspirante a futbolista, sea cual sea su nivel, que busque un ejemplo de cómo maximizar su potencial y superar todos los obstáculos que se le presenten en el camino.
