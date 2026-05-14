GOAL
Traducido por
Exclusiva con Bukayo Saka: «Cuando llega tu momento, llega tu momento» - La estrella del Arsenal está decidida a ganar un título
El comienzo del viaje de Saka
Saka se unió a la cantera de Hale End del Arsenal a los siete años y nunca miró atrás. Al recordar sus inicios, y al preguntársele si fue hincha del Arsenal desde el principio, el delantero afirma: «Siempre. De niño, el fútbol era pura alegría. Con el balón en los pies, nada más importaba. Esa era mi felicidad».
En noviembre de 2018, el técnico Unai Emery le hizo debutar en la Europa League en Ucrania, con temperaturas bajo cero. «¡Hacía un frío glacial! Jugábamos fuera y había varios grados bajo cero», recuerda el jugador de 24 años, tras sustituir a Aaron Ramsey contra el Vorskla Poltava en un partido que los Gunners ganarían 3-0.
«Deseaba salir al campo y rezaba para que el entrenador me diera una oportunidad. Como el equipo ganaba, se sintió más libre para darme minutos y lo disfruté».
Un mes después debutó en la Premier League, en la victoria 4-1 sobre el Fulham, y ya acumula más de 200 partidos en la máxima categoría. Recuerda: «Era una mezcla de nervios y emoción. Otra vez deseaba salir al campo. Recuerdo que fue el día de Año Nuevo. Menuda forma de empezar el año. Debutar en la Premier League, la liga que todos hemos visto toda la vida. Así que fue más emoción».
- Getty Images Sport
El papel «increíble» que ha desempeñado Arteta en la evolución de Saka
Saka ha alcanzado su máximo potencial bajo la tutela de Arteta, quien lo ha convertido en uno de los extremos más temibles del mundo. Fue Arteta quien le entregó el brazalete de capitán por primera vez —en la victoria 5-0 sobre el Sheffield United en octubre de 2023— y el delantero inglés admira la influencia del entrenador en su carrera.
«Tiene ideas increíbles, es un entrenador de primera. Si hablaras con él, te convencerían sus ideas. Es así de convincente. Conecta conmigo como persona, me entiende bien, y también a mi familia. Siento esa conexión», afirma.
La presencia del excentrocampista del Everton fue clave para que Saka renovara en febrero. Y, al preguntarle si siempre fue cuestión de Arsenal, el ‘7’ responde: «¡Por supuesto!».
La remontada y la trayectoria ascendente del Arsenal
El Arsenal está cerca de su primer título de la Premier League desde 2003 y aún aspira a un doblete histórico. Saka, clave en la campaña 2025-26 con goles decisivos como el de la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones, asegura que el equipo londinense está a punto de algo especial.
Sin embargo, el jugador de 24 años ha sufrido contratiempos con la camiseta del Arsenal, como el título que se les escapó por poco en la 2022-23, cuando el Manchester City los superó por cinco puntos. Al preguntarle qué aprendió de esa decepción, Saka recuerda: «Al principio duele. Hay que recuperarse. Las cosas importantes no se consiguen fácilmente, hay que trabajar y luchar por ellas. Cuando llega tu momento, llega tu momento».
¿Qué representaría añadir más trofeos a la FA Cup y las dos Community Shields que ya ganó con el Arsenal? «Ese es el sueño. Lo significaría todo».
- Chase
Saka se reúne con el entrenador de la cantera, Ibrahim Fuad.
Bukayo es embajador del programaChase, que ofrece titulaciones de entrenador gratuitas a quienes no pueden pagarlas en el Reino Unido.
Recientemente participó en una sesión de entrenamiento base en el norte de Londres con el exjugador convertido en entrenador Ibrahim Fuad y su equipo. Después destacó que la formación es una excelente manera de mantener a los antiguos jugadores de la cantera vinculados al fútbol. Ibrahim es uno de los más de 7.000 futuros entrenadores de todo el Reino Unido que ya se han beneficiado del programa.
Cómo afrontan Saka y el Arsenal los altibajos
El Arsenal vive un gran momento en liga y en Europa, pero la temporada 2025-26 ha tenido altibajos. Aunque el Manchester City ha recortado distancias, los Gunners se han reordenado: si vencen al Burnley y al Crystal Palace en los dos últimos partidos de la Premier, serán campeones. Después, todos los caminos conducen a Budapest y a la final de la Champions contra el PSG.
Preguntado sobre cómo el equipo se repone tras los altibajos de una campaña física y emocionalmente exigente, que alcanzará 63 partidos, Saka responde: «Depende del contexto y de lo que se necesite. A veces debemos reunirnos y hablar; otras, dejar que las cosas sigan su curso. Nuestro grupo está muy unido, nos entendemos bien y somos cercanos, así que llevamos bien los altibajos».
Escucha el episodio completo del pódcast «Beast Mode On» con Bukayo Saka.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También puedes escucharlos en Spotify.