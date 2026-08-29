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«¡Excesivo!» - Paredes carga contra la sanción de 10 partidos impuesta por la FIFA tras la pelea en la final del Mundial de España
Paredes carga contra la decisión del comité disciplinario
El internacional argentino Paredes ha cargado contra el Comité Disciplinario de la FIFA después de recibir una asombrosa sanción de 10 partidos por su conducta durante la final del Mundial contra España. El veterano centrocampista estuvo en el centro de una serie de escenas desagradables que empañaron el partido más importante del torneo, concretamente en varios incidentes con jugadores españoles.
Hablando después de un partido nacional con Boca Juniors este fin de semana, Paredes expresó su incredulidad por la dureza del castigo. "Parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da el puñetazo en el pecho... pero bueno, ya está. Ahora tenemos que apelar la sanción, la gente que sabe de estas cosas verá si la pueden revocar. Para mí, es excesiva, y creo que se puede reducir", dijo Paredes.
- AFP
Duras sanciones en la selección argentina
Paredes no fue el único jugador argentino que sufrió la ira del comité disciplinario, aunque su sanción de 10 partidos fue la más dura de todas. La FIFA impuso una suspensión de siete encuentros a Nahuel Molina por una agresión no provocada a Rodri durante la fase final del partido.
En el lado español, el centrocampista del Barcelona Gavi fue el único jugador sancionado, al ser castigado con un partido. Esto llegó después de que interviniera para defender a su compañero Eric Garcia, a quien Paredes también había empujado. La discrepancia en la duración de estas sanciones ha tocado claramente la fibra sensible en el seno de la concentración argentina, lo que ha llevado a acusaciones de parcialidad.
La AFA recurrirá después de que la FIFA imponga fuertes multas
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya ha mostrado su intención de combatir estas resoluciones en defensa de sus jugadores y de la propia organización. Además de las sanciones a los futbolistas, la AFA ha sido multada con 275.000 € (321.000 $) por varias infracciones del Código Disciplinario de la FIFA a lo largo del torneo.
La más destacada de estas infracciones se produjo tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en semifinales, cuando jugadores clave, entre ellos Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso y Lisandro Martinez, desataron una gran polémica al mostrar una pancarta en la que se afirmaba la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas durante las celebraciones posteriores al partido.
- Getty Images Sport
La AFA encuentra un resquicio en un amistoso para las sanciones mientras prepara un recurso ante el TAS
La AFA ha logrado asegurarse una laguna estratégica en la normativa de la FIFA para minimizar el impacto de las duras sanciones impuestas a Paredes y Molina. Tras una solicitud formal, la Comisión Disciplinaria de la FIFA aprobó la propuesta de la AFA, que permite a los jugadores cumplir sus partidos de sanción en los próximos amistosos de clase A, en lugar de depender únicamente de encuentros oficiales de competición.
A pesar de haber obtenido esta ventaja táctica, la AFA anunció que sigue preparándose para seguir combatiendo las sanciones. La asociación está actualmente a la espera de la justificación completa por escrito de la FIFA para presentar recursos formales tanto ante la Comisión de Apelación de la FIFA como, si fuera necesario, ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
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