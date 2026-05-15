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«Exageración tras una sola buena temporada»: el exjugador del Chelsea William Gallas duda de que Cole Palmer sea el «mejor jugador del mundo»
Gallas duda del entusiasmo por Palmer en medio de las dificultades del Chelsea
Palmer llegó del Manchester City y, con 25 goles en su primera temporada con el Chelsea, ganó el premio al Mejor Jugador Joven del Año de la PFA y generó grandes expectativas. Sin embargo, el exdefensa azul Gallas considera que la reacción a su ascenso ha ido demasiado lejos y opina que el revuelo en torno al delantero de 24 años es exagerado.
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Gallas duda sobre la situación de Palmer
Pese a la gran inversión en la plantilla, el club sigue sin defensa sólido y encaja goles con facilidad. Gallas criticó el juego ofensivo y defensivo del equipo e insinuó que Palmer no mantiene el nivel de su primera temporada.
«Los defensas del Chelsea han encajado muchos goles y los delanteros han marcado muy pocos», declaró Gallas a BetVictor. «Hay un jugador, al que no quiero señalar pero que no ha rendido lo suficiente, que es Cole Palmer. Tras una buena temporada, todos en Inglaterra se subieron al carro del entusiasmo y dijeron que era el mejor jugador del mundo; ahora, pese a ser un gran nombre, sigue siendo muy joven aunque fuera el Joven Jugador del Año hace dos temporadas».
Gallas insta al Chelsea a fichar a John Stones
Gallas recomienda que Chelsea fiche a Stones, quien dejará el City este verano, en vez de a Marcos Senesi.
«Senesi es un buen defensa, ha tenido una buena temporada con el Bournemouth y tiene 29 años, así que cuenta con más experiencia que algunos centrales del Chelsea», añadió. «Pero la presión en un grande es distinta, y él no la ha vivido».
«Stones es mejor opción: conoce la presión de un grande y ha ganado títulos. Además, saldrá gratis del City este verano, así que el Chelsea debe ficharlo; él ordenaría la defensa».
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Asuntos de defensa y designación de un director permanente
Palmer ha sido clave en ataque desde su llegada a Stamford Bridge, pero los problemas defensivos del Chelsea persisten. El club ha invertido en defensas sin encontrar aún una pareja sólida que garantice la lucha por los cuatro primeros puestos. Se barajan varios nombres para el mercado de verano, mientras buscan un entrenador definitivo tras el despido de Liam Rosenior en abril.