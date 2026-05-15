«Exageración tras una sola buena temporada»: el exjugador del Chelsea William Gallas duda de que Cole Palmer sea el «mejor jugador del mundo»

Pese a la gran inversión en la plantilla, el club sigue sin defensa sólido y encaja goles con facilidad. Gallas criticó el juego ofensivo y defensivo del equipo e insinuó que Palmer no mantiene el nivel de su primera temporada.

«Los defensas del Chelsea han encajado muchos goles y los delanteros han marcado muy pocos», declaró Gallas a BetVictor. «Hay un jugador, al que no quiero señalar pero que no ha rendido lo suficiente, que es Cole Palmer. Tras una buena temporada, todos en Inglaterra se subieron al carro del entusiasmo y dijeron que era el mejor jugador del mundo; ahora, pese a ser un gran nombre, sigue siendo muy joven aunque fuera el Joven Jugador del Año hace dos temporadas».