Everton, Aston Villa y Brighton explican por qué no pueden competir con el «gran nombre» de Frank Lampard en el mercado de fichajes, mientras Coventry prepara su ascenso a la Premier League

Cole, exmediocampista del Coventry que jugó con Lampard en club y selección, salió de su retiro con una cesión de un día al Warley FC —el «Mejor Peor Equipo»de Specsavers, con una victoria, 18 derrotas y 81 goles encajados la temporada pasada—. Al preguntarle sobre su futuro inmediato, respondió a GOAL: «No hay razón para que el Coventry no sea el próximo Brighton, Brentford o Bournemouth. Él podría sumarse y seguir creciendo como entrenador; aún es joven en ese aspecto y tiene mucho por hacer.

La ventaja que tiene Frank es que, al haber conseguido el ascenso a la Premier League tan pronto, lleva ventaja sobre los demás equipos ascendidos. Eso es crucial a la hora de fichar.

Ya viste lo que hizo el Sunderland el año pasado: hay un grupo de jugadores que todos los ascendidos quieren y lograron ficharlos. Frank seguro que ya lo sabe: en estas dos semanas debe negociar, sondear a los agentes y cerrar esos fichajes antes de que otros ascendidos, como Ipswich o Southampton, se les adelanten».