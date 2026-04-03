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Europa y el racismo: Inglaterra destaca en la lucha contra este fenómeno... y Yamal sufre la debilidad de Vinícius

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Las iniciativas para combatir el racismo en los estadios han cobrado impulso en los últimos años

El fútbol europeo se enfrenta en los últimos años a una prueba ética contra el racismo, algo que volvió a quedar patente en los cánticos ofensivos que se escucharon durante el partido amistoso entre Egipto y la anfitriona España (0-0), por parte de algunos seguidores de «La Roja».

Los países del Viejo Continente están trabajando para combatir este fenómeno, y las personas acusadas de racismo en los estadios se enfrentan a sanciones que, en algunos casos, pueden llegar a la cárcel, especialmente en las grandes ligas europeas.

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  • Arsenal FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    La Premier League

    La Premier League inglesa lidera el panorama en cuanto a transparencia y número de denuncias documentadas, ya que la organización «Kick It Out» registró una cifra histórica en la temporada 2024/2025 con 1.398 denuncias, lo que supone un aumento del 5 % respecto a la temporada 2023/2024, en la que se registraron 1.332 denuncias.

    Aunque estas cifras reflejan la eficacia del sistema de denuncia de infracciones, también ponen de manifiesto que el racismo sigue siendo la forma más común de discriminación, con una proporción superior al 54 % del total de casos.

    El mayor desafío lo plantea el «racismo digital», ya que las denuncias por abusos en Internet ascendieron a 621 durante la última temporada.

    En respuesta a ello, la Premier League ha investigado más de 3.000 casos de abuso digital desde 2020, lo que ha dado lugar a la imposición de prohibiciones de acceso a los estadios a los implicados.

    • Anuncios
  • Vinicius Junior Prestianni Benfica Real MadridGetty Images

    Yamal y Vinícius

    Por el contrario, las cifras oficiales en España muestran una moderación que puede resultar engañosa; en 2021, el país ibérico registró solo 639 delitos de odio, frente a más de 109 000 en el Reino Unido durante el mismo periodo.

    Esta diferencia se debe a la falta de denuncias en España, especialmente entre los inmigrantes que temen ser perseguidos por su situación legal.

    A nivel individual, el observatorio «Oberaxe» reveló que la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, fue el principal blanco de los abusos digitales en España durante 2025, con un 60 % del total de abusos registrados, seguido por el delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, con un 29 %.

    No obstante, España sentó un precedente legal en junio de 2024, con la primera sentencia de prisión (ocho meses) contra unos aficionados acusados de insultos racistas a Vinícius.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Italia y Francia

    En Italia, por su parte, el problema sigue estando vinculado a los grupos de «ultras», ya que en los estadios se han registrado incidentes recurrentes, como el lanzamiento de plátanos y los insultos dirigidos a jugadores como Romelu Lukaku y Weston McKennie.

    A pesar de la existencia del «Código de Justicia Deportiva», los expertos internacionales critican las sanciones italianas y las califican de «simbólicas» y poco disuasorias.

    En Francia, los casos de racismo aumentaron un 32 % en 2023, influidos por el clima político general y las tensiones en torno a las cuestiones migratorias.

    Para hacer frente a esta realidad, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha difundido el protocolo de «los tres pasos», que otorga al árbitro la facultad de detener el partido, suspenderlo y, en última instancia, cancelarlo definitivamente si persisten los cánticos racistas.