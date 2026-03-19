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Europa League: el Lyon de Fonseca queda eliminado; el Aston Villa y el Oporto pasan a cuartos

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Con los partidos de vuelta concluyen los octavos de final de la Europa League.


A las 18:45, el Lyon del exentrenador del Milan, Paulo Fonseca, cae en casa ante el Celta de Vigo y dice adiós a la competición. Por su parte, el Nottingham Forest pasa de ronda tras imponerse en los penaltis al Midtjylland danés. También gana el Friburgo, que remonta y elimina al Genk.


A las 21:00, por su parte, el Betis da la vuelta al marcador ante el Panathinaikos y pasa de ronda. Sin problemas para el Oporto ante el Stuttgart. También pasa el Aston Villa, que elimina al Lille.

  • RESULTADOS Y GOLEOLOGOS

    Braga-Ferencvaros 4-0 (ida 0-2)

    11' Horta (B), 15' Grillitsch (B), 34' Martínez (B), 53' Horta (B)


    Lyon-Celta de Vigo 0-2 (ida 1-1)

    61' Rueda (C), 90+2' Jutgla (C)


    Friburgo-Genk 5-2 (ida 0-1)

    19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 53' Grifo (F), 56' Suzuki (F), 79' Eggestein (F)


    Midtjylland-Nottingham Forest 1-2, (0-3 en los penaltis) (ida 1-0)

    40' Domínguez (N), 52' Yates (N), 69' Erlic (M)


    Aston Villa-Lille 2-0 (ida 1-0)

    54' McGinn (A), 86' Bailey (A)


    Betis-Panathinaikos 4-0

    8' Ruibal (B), 45' Amrabat (B), 53' Hernández (B), 66' Antony (B)


    Oporto-Stuttgart 2-0

    21' Gomes (P), 72' Froholdt (P)


    Roma-Bolonia3-4 (ida 1-1)

    22' Rowe (B), 32' Ndicka (R), 45+2' pen. Bernardeschi (B), 58' Castro (B), 68' Malen pen. (R), 80' Pellegrini (R), 111' Cambiaghi (B)



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