AFP
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Ethan Nwaneri recibe por error una tarjeta roja tras solo 18 segundos: tarde de pesadilla para el cedido del Arsenal en el Borussia Dortmund ante el Union Berlin
Una insólita confusión con una tarjeta libra a Nwaneri
Apenas 18 segundos después del inicio del partido de la Bundesliga, el inglés de 19 años se lanzó a gran velocidad con una entrada deslizante sobre el defensa del Union Berlin Tom Rothe. El árbitro Schlager mostró de inmediato la tarjeta roja, ante la incredulidad del joven, que se veía expulsado nada más empezar.
Sin embargo, el colegiado se dio cuenta enseguida de que había sacado la tarjeta equivocada del bolsillo. Schlager retiró la roja con la mano izquierda y mostró la amarilla, lo que provocó una sonrisa irónica del entrenador del Dortmund, Niko Kovac, en la banda.
Pese al indulto, el cedido por el Arsenal vivió una tarde frustrante. Nwaneri no logró influir en el juego y fue sustituido poco después de cumplirse la hora de partido, poniendo fin a una difícil actuación en Alemania.
- STEINSIEK.CH
Kobel cuestiona una entrada al límite del reglamento
En declaraciones a Sky tras el pitido final, el portero del Dortmund Gregor Kobel admitió su sorpresa inicial ante el error del árbitro. «Creí que estaba viendo visiones», reveló el guardameta suizo al ser preguntado por la confusión momentánea.
Después, Kobel valoró sin rodeos la entrada imprudente de su joven compañero. La acción, en la que golpeó el tobillo de Rothe con la suela de la bota por delante, estuvo muy cerca de justificar una expulsión: habría bastado con que el contacto se produjera un poco más arriba.
«La falta estuvo justo en el límite», añadió Kobel. «No sé si hace falta entrar así».
Los dirigentes del Dortmund exigen más valentía
Más allá de lo sucedido en los primeros compases, el empate puso de manifiesto problemas más amplios para el Dortmund, que incorporó a Nwaneri, procedente del Arsenal, campeón de la Premier League, durante el verano después de que Giannis Konstantelias sufriera una rotura del ligamento cruzado en la primera jornada. Pese a los refuerzos, el director deportivo Nils-Ole Book criticó la falta de valentía colectiva del equipo ante el Union.
«Estamos decepcionados. Queríamos hacer mucho más», afirmó Book. «Para ganar la espalda a la defensa hay que jugar con más valentía en todo el campo. Empezamos a hacerlo demasiado tarde».
El dirigente del Dortmund subrayó que el equipo necesita urgentemente mejorar en el plano táctico para alcanzar su potencial. «Cuando somos más atrevidos, jugamos realmente bien al fútbol y podemos presionar a nuestros rivales», concluyó Book.
- Eibner
La redención europea aguarda ante el Sabah
Tras caer por la mínima (1-0) ante el Bodo/Glimt a principios de semana y empatar en competición nacional, el Dortmund necesita recuperar el impulso. El martes volverá a centrarse en la Champions League, cuando se enfrente al Sabah de Azerbaiyán.
Nwaneri, que ha disputado siete partidos en lo que va de temporada, espera conseguir su primera titularidad en una competición continental. El equipo de Kovac necesita una victoria contundente para sumar su segundo triunfo en el torneo y aliviar la creciente presión sobre la plantilla.
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