Apenas 18 segundos después del inicio del partido de la Bundesliga, el inglés de 19 años se lanzó a gran velocidad con una entrada deslizante sobre el defensa del Union Berlin Tom Rothe. El árbitro Schlager mostró de inmediato la tarjeta roja, ante la incredulidad del joven, que se veía expulsado nada más empezar.

Sin embargo, el colegiado se dio cuenta enseguida de que había sacado la tarjeta equivocada del bolsillo. Schlager retiró la roja con la mano izquierda y mostró la amarilla, lo que provocó una sonrisa irónica del entrenador del Dortmund, Niko Kovac, en la banda.

Pese al indulto, el cedido por el Arsenal vivió una tarde frustrante. Nwaneri no logró influir en el juego y fue sustituido poco después de cumplirse la hora de partido, poniendo fin a una difícil actuación en Alemania.



