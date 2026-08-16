Todo apunta a que el Arsenal se separará de uno de los productos más prometedores de su cantera a medida que el mercado de fichajes de verano entra en su fase final. Nwaneri, que acaparó titulares como un debutante de récord, parece no entrar en los planes inmediatos de Mikel Arteta.

El experto en fichajes Fabrizio Romano ha confirmado que la etapa del jugador de 19 años en el norte de Londres está llegando a su fin. A través de las redes sociales, el periodista italiano ofreció una actualización definitiva sobre la situación al afirmar: "Ethan Nwaneri dejará el Arsenal antes de que termine el mercado de fichajes de verano, tal y como estaba previsto hace semanas. Hoy ni siquiera está en el banquillo contra el Man City pese a haber participado en la pretemporada".



