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Ethan Nwaneri, cedido por el Arsenal, lanzó una advertencia al entrenador del Marsella por sustituir a Mason Greenwood, sancionado
Una tarea abrumadora
Greenwood se ha consolidado como el referente indiscutible del ataque del Marsella desde su llegada procedente del Manchester United en 2024. Con 15 goles y cuatro asistencias en 26 partidos de la Ligue 1, el inglés solo está por detrás de Joaquín Panichelli, del Estrasburgo, en la clasificación de goleadores. Sin embargo, la suspensión y la lesión de Greenwood han supuesto un quebradero de cabeza táctico para Habib Beye. La ausencia del prolífico extremo supone un duro golpe para el impulso del Marsella, lo que obliga al entrenador a recurrir a su joven banquillo en busca de una solución temporal para mantener su carrera europea.
- AFP
Beye lanza una advertencia a Nwaneri
En su rueda de prensa previa al partido, Beye confirmó que Nwaneri es el principal candidato para entrar en el once inicial. Aunque el entrenador del Marsella es claramente un admirador del canterano del Arsenal, no dudó en recordar al joven de 19 años que las exigencias físicas del fútbol francés suponen un salto cualitativo respecto a las categorías inferiores. «Es un gran talento que necesita adaptarse a la intensidad de la Ligue 1», declaró Beye a los periodistas. «Parece el sustituto ideal para Mason, pero tenemos varios jugadores de calidad entre los que elegir. Debe comprender que ha llegado a un club de muy, muy alto nivel».
Una inversión costosa sin garantías
Si bien Nwaneri representa el futuro a corto plazo sobre el terreno de juego, su situación contractual plantea interrogantes entre bastidores. El mediapunta llegó en invierno cedido directamente por el Arsenal, sin opción de compra, lo que significa que el Marsella no tiene ningún control sobre su futuro tras la temporada actual. Más allá del aspecto contractual, según L'Équipe, el coste económico de la operación es significativo. Se han comprometido a cubrir la totalidad del salario de Nwaneri, que asciende a 300 000 € brutos al mes.
- AFP
Aumenta la presión ante la mala racha del Marsella
El momento en que se produce la ausencia de Greenwood no podría ser peor para el Marsella, ya que el gigante francés ha tenido dificultades recientemente para mantener la regularidad. Una mala racha en la Ligue 1 y una decepcionante eliminación de las competiciones europeas han dejado a la afición frustrada, lo que ejerce una enorme presión sobre cualquier jugador que entre en el once inicial. Nwaneri debería tener la oportunidad de demostrar sus cualidades si juega este partido, en medio de las críticas por sus actuaciones irregulares.