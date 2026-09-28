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Ethan Mbappe recibe una dura sanción en la Champions League tras su terrorífica expulsión con el Lille ante el Real Betis
La UEFA dicta sentencia sobre el incidente de la tarjeta roja
El hermano pequeño de la superestrella del Real Madrid Kylian Mbappe ya conoce el alcance total de su castigo tras una expulsión en la Champions League. Ethan Mbappe, de 19 años, vio una tarjeta roja directa durante la derrota del Lille por 3-2 a manos del Real Betis hace tres semanas, y el organismo rector del fútbol europeo ha confirmado ahora que cumplirá una sanción de tres partidos.
Según el informe disciplinario publicado el lunes, la acusación contra el centrocampista fue por «agredir a otro jugador» tras un altercado con el defensa del Betis Natan. Las pruebas en vídeo mostraron a Mbappe golpeando a su rival con un codazo cuando el defensa brasileño pasaba por detrás de él. Según se informa, Natan había dirigido comentarios hacia el francés antes de la reacción, pero la revisión del VAR fue concluyente, lo que provocó una tarjeta roja directa a la que ahora se han sumado más sanciones por parte del comité disciplinario de la UEFA.
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Cada vez más importante pese al revés continental
Era apenas la tercera aparición en la carrera del jugador de 19 años en la Champions League. Sus dos anteriores participaciones en la competición llegaron ambas con el Lille durante la temporada 2024-25, en la que disputó una contundente victoria por 6-1 sobre el Feyenoord y un empate 1-1 contra el Borussia Dortmund.
A pesar del contratiempo, Mbappe se ha consolidado como una figura clave para el Lille esta temporada. Hasta ahora ha disputado seis partidos en todas las competiciones, con una aportación directa de un gol y una asistencia.
Fijada la fecha de regreso para el choque ante el Bayern de Múnich
Aunque la sanción de tres partidos abarca la mayor parte del calendario de otoño, lo que le obliga a perderse la visita al Arsenal, el duelo en casa contra el Galatasaray y el desplazamiento a Bodo/Glimt, hay luz al final del túnel. La UEFA confirmó que Mbappe podrá volver a la acción continental el 25 de noviembre, cuando el Lille reciba al gigante alemán Bayern de Múnich en el Stade Pierre-Mauroy.
Después del partido contra el Bayern de Múnich, al Lille le quedarán tres encuentros en la fase de liga de la Champions League. Su campaña concluirá con una visita al Stuttgart, un partido en casa contra el Slovan Bratislava y un desplazamiento a Roma en la última jornada.
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Foco internacional en medio de la suspensión nacional
A pesar de la agitación a nivel nacional y europeo, Mbappe sigue siendo una figura central para la selección francesa sub-21. Actualmente está concentrado con la selección, mientras Francia sub-21 continúa su campaña de clasificación para el Campeonato de Europa sub-21 de 2027, un torneo que organizarán conjuntamente Albania y Serbia.
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