El hermano pequeño de la superestrella del Real Madrid Kylian Mbappe ya conoce el alcance total de su castigo tras una expulsión en la Champions League. Ethan Mbappe, de 19 años, vio una tarjeta roja directa durante la derrota del Lille por 3-2 a manos del Real Betis hace tres semanas, y el organismo rector del fútbol europeo ha confirmado ahora que cumplirá una sanción de tres partidos.

Según el informe disciplinario publicado el lunes, la acusación contra el centrocampista fue por «agredir a otro jugador» tras un altercado con el defensa del Betis Natan. Las pruebas en vídeo mostraron a Mbappe golpeando a su rival con un codazo cuando el defensa brasileño pasaba por detrás de él. Según se informa, Natan había dirigido comentarios hacia el francés antes de la reacción, pero la revisión del VAR fue concluyente, lo que provocó una tarjeta roja directa a la que ahora se han sumado más sanciones por parte del comité disciplinario de la UEFA.