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«¡Estuvo sensacional!»: Luis Enrique, maravillado con el debutante del PSG de 50 millones de euros en la Supercopa de la UEFA
El PSG conquista la Supercopa con un debutante
El PSG conquistó con éxito la Supercopa de la UEFA el miércoles por la noche con una trabajada victoria por 2-1 sobre el Aston Villa, equipo de la Premier League. El partido estrella brindó la plataforma perfecta para que el fichaje veraniego Akliouche debutara con gran expectación con los parisinos.
El internacional francés de 24 años fue incluido en el once inicial por el entrenador Enrique, convenciendo de inmediato al técnico español de su enorme valía. Ubicado en una exigente función de falso nueve, el exatacante del Mónaco jugó 45 minutos antes de ser sustituido. A pesar de actuar en una posición centrada de ataque que no le era familiar, Akliouche recibió grandes elogios de su nuevo entrenador tras el triunfo europeo.
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Enrique elogia una actuación «sensacional»
Enrique no se contuvo en su elogiosa valoración del fichaje veraniego de 50 millones de euros. El técnico del PSG se mostró visiblemente encantado con lo bien que Akliouche se adaptó a las exigencias tácticas del equipo ante un Villa combativo.
«Para mí, estuvo sensacional», declaró Enrique con pasión durante sus compromisos con los medios tras el partido. «Jugó tal y como le había visto jugar en el Mónaco. Mostró su calidad y su personalidad, y estoy muy feliz por él».
Título europeo desde el primer día
La recompensa inmediata al impresionante cameo de 45 minutos de Akliouche fue un gran título continental. Levantar la Supercopa de la UEFA representa el arranque soñado para su prometedora carrera en la capital francesa.
«Ha ganado un título europeo», afirmó Enrique. «Estoy encantado de ver el tipo de jugador que hemos fichado y espero que, en el futuro, tengamos aún más jugadores del PSG capaces de elevar el nivel del equipo».
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Empezar con fuerza en París
Aunque solo participó en la primera mitad del encuentro, el internacional francés demostró exactamente las cualidades técnicas necesarias para triunfar en el sistema basado en la posesión de Enrique. Con su primera medalla de campeón ya asegurada y con la plena confianza de su entrenador ganada, Akliouche buscará ahora afianzarse un puesto fijo en el once inicial a medida que las campañas nacional y europea del PSG se ponen oficialmente en marcha.
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