Estuvo a punto de dejarlo, y ahora es el nuevo líder ofensivo del Feyenoord: ¿quién es Nacho Ferri?

Ferri casi abandonó el fútbol en la adolescencia, según el Algemeen Dagblad. Un fuerte estirón le causó muchas molestias físicas.

Militaba en el UD Alzira, de la quinta división española, y aunque era ambicioso no terminaba de consolidarse. La pandemia le permitió fortalecerse y ganar velocidad, lo que se tradujo en más goles y el interés de varios equipos de primer nivel en España. Pero su destino estaba en el extranjero.

En 2021 el Eintracht Fráncfort lo fichó procedente del Alzira. Jugó 13 partidos y marcó un gol en la segunda división alemana. Sin éxito, fue cedido al KV Kortrijk belga, donde su carrera volvió a encarrilarse.

En la 2024/25 marcó 8 goles en 34 partidos y convenció tanto que, un año después, el Westerlo lo fichó por 1,5 millones de euros.

En 37 partidos marcó 11 goles y dio 4 asistencias, suficiente para que el Feyenoord lo fichara este verano.



