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«Estuvimos a la altura del desafío»: Desire Doue, autor de un gol, elogia al implacable PSG tras poner fin a la racha de 11 partidos sin perder del Barcelona en un partidazo de la Champions League
Una joven promesa francesa inspira el triunfo de París
Doue ha elogiado la eficacia del PSG tras derrotar a sus visitantes españoles y poner fin a la racha de 11 partidos sin perder del líder de LaLiga en la Champions League. Después de su destacada actuación ante el Manchester City la semana pasada, el atacante abrió el marcador en el minuto 38 con un disparo raso ajustado al palo. Ese primer gol llegó en una primera parte en la que el Barcelona recibió 10 disparos a puerta, su peor registro desde al menos la temporada 2003-04.
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Los locales presionan arriba y castigan los errores defensivos
La intensa presión de los locales provocó el caos a los 79 segundos, cuando Khvicha Kvaratskhelia estrelló el balón en el poste tras una pérdida de Pedri. Después, el portero visitante Joan Garcia detuvo un remate de Ousmane Dembele y frustró en dos ocasiones al suplente Ferran Torres, que entró tras la retirada por lesión de Dembele. En la otra portería, el guardameta ruso Matvey Safonov detuvo los disparos de Raphinha y Fermin Lopez.
Al valorar cómo su equipo estuvo a la altura de la ocasión, en declaraciones a PSG TV, Doue afirmó: «Sabíamos que iba a ser un partido del máximo nivel. Estuvimos a la altura del desafío y jugamos muy bien al fútbol. Aprovechamos nuestras ocasiones. El objetivo era marcar más goles que ellos, porque sabíamos que también podían marcar. Son un rival de calidad, pero conseguimos la victoria y eso es fantástico».
Un arreón en la segunda parte sella una cifra histórica
El lateral de 19 años Xavi Espart igualó el marcador en el primer palo diez minutos después de la reanudación, pero Lucas Hernandez devolvió la ventaja a los locales con un imponente cabezazo tras un saque de esquina. Aunque Lamine Yamal superó a Warren Zaire-Emery para poner el 2-2, Vitinha controló con el pecho un despeje y marcó de volea menos de dos minutos después, antes de que Fabian Ruiz rematara a gol un centro raso de Achraf Hakimi.
La victoria eleva a 14 los goles del vigente campeón tras tres partidos, igualando el récord del Arsenal de 2010-11. Además, se convierte en el primer equipo desde el Barcelona, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017, en marcar al menos cuatro goles en tres partidos consecutivos como local en la competición.
Al destacar la capacidad de su equipo para responder de inmediato cada vez que los visitantes empataban, Doue añadió: «Pase lo que pase durante el partido, intentamos mantener la concentración en todo momento. Conocemos nuestras cualidades y sabemos que podemos marcar en cualquier momento, ya sea justo después de encajar un gol o inmediatamente después de marcar uno nosotros mismos. Somos capaces de mantenernos concentrados en lo que tenemos que hacer y esta noche lo hemos hecho bien».
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A los líderes del grupo les espera un viaje a España
Con los tres puntos, el PSG suma nueve en sus tres primeros partidos de la fase de liga. El campeón de Francia viajará a España para enfrentarse al Villarreal el martes 3 de noviembre, aunque antes deberá evaluar el alcance de la lesión que sufrió Dembele en la primera parte. Mientras tanto, el Barcelona se mantiene con seis puntos e intentará resarcirse cuando reciba al Aston Villa en el Camp Nou esa misma noche.
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