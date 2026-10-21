El lateral de 19 años Xavi Espart igualó el marcador en el primer palo diez minutos después de la reanudación, pero Lucas Hernandez devolvió la ventaja a los locales con un imponente cabezazo tras un saque de esquina. Aunque Lamine Yamal superó a Warren Zaire-Emery para poner el 2-2, Vitinha controló con el pecho un despeje y marcó de volea menos de dos minutos después, antes de que Fabian Ruiz rematara a gol un centro raso de Achraf Hakimi.

La victoria eleva a 14 los goles del vigente campeón tras tres partidos, igualando el récord del Arsenal de 2010-11. Además, se convierte en el primer equipo desde el Barcelona, entre septiembre de 2016 y marzo de 2017, en marcar al menos cuatro goles en tres partidos consecutivos como local en la competición.

Al destacar la capacidad de su equipo para responder de inmediato cada vez que los visitantes empataban, Doue añadió: «Pase lo que pase durante el partido, intentamos mantener la concentración en todo momento. Conocemos nuestras cualidades y sabemos que podemos marcar en cualquier momento, ya sea justo después de encajar un gol o inmediatamente después de marcar uno nosotros mismos. Somos capaces de mantenernos concentrados en lo que tenemos que hacer y esta noche lo hemos hecho bien».