El decisivo partido entre Vasco da Gama y Santos, disputado ayer domingo en el estadio São Januário, apuntaba a ser escenario de un duelo especial de otra índole: Thiago Mendes contra Neymar.

Ambos capitanes arrastran un largo historial de desavenencias y malentendidos, que se reavivó durante el encuentro, que terminó con victoria del Santos por 3-0, cuando los dos jugadores volvieron a protagonizar un rifirrafe sobre el terreno de juego.

La cadena ge.globo señaló que Thiago Mendes no le dio la mano a su rival Neymar antes del comienzo del choque, y que la estrella del Santos tampoco se tomó bien la falta que le cometió el centrocampista del Vasco durante la primera parte.

Minutos después, ambos comenzaron a discutir de forma acalorada, hasta que Neymar cayó al suelo alegando que Mendes le había tocado la cara, y varios jugadores intervinieron para evitar que el rifirrafe se convirtiera en una pelea.

En una entrevista durante el descanso, Neymar calificó al capitán del Vasco de "estúpido" y recordó un viejo episodio ocurrido durante la etapa en la que ambos jugaron en Francia, que constituye el origen de la disputa entre ellos.

Neymar, estrella del Santos, dijo: "Él siempre es quien empieza los problemas, y siempre quiere fingir que es fuerte, siempre es así. Con todo el respeto, es un estúpido, me lesionó una vez cuando yo estaba en el Paris Saint-Germain, y hoy me prometió que volvería a hacerlo. Veamos si es lo suficientemente hombre para lesionarme otra vez".

Thiago respondió: "Es algo normal, es fútbol, y cada uno defiende a su equipo. Yo solo pedí un poco de respeto. Durante su celebración, le pidió a nuestra afición que se callara. No dije nada exagerado, y él no me respetó".

Y añadió: "El partido fue casi el partido de Neymar en solitario; el árbitro, Rafael Rodrigo Klein, solo pitaba a su favor. En ningún momento pitó a nuestro favor. Pero no podemos hacer nada, salimos del partido con la derrota".