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Estupidez y sin apretón de manos: una vieja rivalidad que se reaviva contra Neymar

Vasco da Gama vs Santos FC
Vasco da Gama
Santos FC
Serie A
Neymar
Thiago Mendes
Brasil

El decisivo partido entre Vasco da Gama y Santos, disputado ayer domingo en el estadio São Januário, apuntaba a ser escenario de un duelo especial de otra índole: Thiago Mendes contra Neymar.

Ambos capitanes arrastran un largo historial de desavenencias y malentendidos, que se reavivó durante el encuentro, que terminó con victoria del Santos por 3-0, cuando los dos jugadores volvieron a protagonizar un rifirrafe sobre el terreno de juego.

La cadena ge.globo señaló que Thiago Mendes no le dio la mano a su rival Neymar antes del comienzo del choque, y que la estrella del Santos tampoco se tomó bien la falta que le cometió el centrocampista del Vasco durante la primera parte. 

Minutos después, ambos comenzaron a discutir de forma acalorada, hasta que Neymar cayó al suelo alegando que Mendes le había tocado la cara, y varios jugadores intervinieron para evitar que el rifirrafe se convirtiera en una pelea.

En una entrevista durante el descanso, Neymar calificó al capitán del Vasco de "estúpido" y recordó un viejo episodio ocurrido durante la etapa en la que ambos jugaron en Francia, que constituye el origen de la disputa entre ellos.

Neymar, estrella del Santos, dijo: "Él siempre es quien empieza los problemas, y siempre quiere fingir que es fuerte, siempre es así. Con todo el respeto, es un estúpido, me lesionó una vez cuando yo estaba en el Paris Saint-Germain, y hoy me prometió que volvería a hacerlo. Veamos si es lo suficientemente hombre para lesionarme otra vez".

Thiago respondió: "Es algo normal, es fútbol, y cada uno defiende a su equipo. Yo solo pedí un poco de respeto. Durante su celebración, le pidió a nuestra afición que se callara. No dije nada exagerado, y él no me respetó".

Y añadió: "El partido fue casi el partido de Neymar en solitario; el árbitro, Rafael Rodrigo Klein, solo pitaba a su favor. En ningún momento pitó a nuestro favor. Pero no podemos hacer nada, salimos del partido con la derrota".

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PSGAFP

    El comienzo de la historia en 2020

    El origen de la historia se remonta al año 2020, durante un partido entre el Paris Saint-Germain y el Lyon en la liga francesa.

    En el tiempo de descuento del encuentro, Neymar abandonó el terreno de juego en camilla y entre lágrimas, después de sufrir una entrada en forma de "tijera" por parte de Thiago Mendes, que fue expulsado tras una revisión de la tecnología del videoarbitraje.

    La Federación Francesa sancionó posteriormente al centrocampista con tres partidos de suspensión por la infracción.

    Thiago Mendes recurrió a las redes sociales para pedir disculpas a Neymar, cuyas pruebas médicas revelaron que sufría una lesión leve en el tobillo izquierdo, antes de regresar a los terrenos de juego a mediados de enero de 2021.

    El jugador no realizó ninguna declaración oficial sobre el incidente, pero el padre de Neymar utilizó las redes sociales para criticar públicamente a Thiago Mendes.

    Varios meses después, en una entrevista exclusiva con ge, el centrocampista reveló que su familia había recibido amenazas a raíz del incidente.

    "Creo que fue difícil, no solo para mí, sino también para mi familia, que recibió amenazas, llamadas y mensajes a través de todas las redes sociales. El día siguiente fue difícil para mí, porque mi esposa me contó que había muchos insultos y ofensas, y la gente también insultaba a mis hijos", declaró.

    Y añadió: "Estaba muy afectado, y llegué al punto de dejar de usar las redes sociales durante un tiempo. Sufría un poco por esta situación. Las amenazas venían de personas prácticamente de todo el mundo, pero el mayor número procedía de brasileños, que insultaban en portugués y nos llamaban". 

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