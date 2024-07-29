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Nino Duit
Traducido por

Estudios universitarios con Jamal Musiala y Steph Curry: la particular historia de Aaron Danks, segundo entrenador de Kompany en el Bayern de Múnich

Bayern Múnich

Abandonó la escuela, pero cursó una «carrera universitaria» en la FA y allí se cruzó con Jamal Musiala y Steph Curry. Vincent Kompany considera a Aaron Danks, que vuelve a ser su asistente, «uno de los entrenadores con más talento de Inglaterra». ¿Quién es este veterano de solo 39 años?

Con Vincent Kompany, este verano no solo llegó al Bayern de Múnich un entrenador joven, sino también un cuerpo técnico joven. El técnico principal tiene 38 años y sus tres asistentes tampoco han cumplido aún los 40. Sin embargo, entre ellos hay, en cierto modo, un veterano: Aaron Danks. Tiene solo 39 años, pero lleva 24 trabajando como entrenador. Sus amigos lo llaman «Danksy». Kompany lo considera «uno de los entrenadores con más talento de Inglaterra».

Nacido en Birmingham, Inglaterra, Danks encontró pronto su vocación. A los 15 años empezó a entrenar en el Birmingham City e incluso dejó la escuela secundaria para dedicarse a ello. Al principio se ocupaba del deporte popular. Equipado «con un saco de balones, petos y un billete de autobús», recorría la ciudad, según contó más tarde, y dirigía entrenamientos en escuelas y campamentos de vacaciones.

Más adelante, Danks entrenó en la cantera del Birmingham City antes de incorporarse al rival local, el West Bromwich Albion. Allí conoció a Dan Ashworth, una de las mentes más brillantes del fútbol inglés. Desde hace poco director deportivo del Manchester United, Ashworth había destacado antes en el Brighton & Hove Albion y el Newcastle United, además de conducir a la federación inglesa hacia la modernidad.

En 2013, Ashworth pasó del West Brom a la FA. Como director de desarrollo, creó «England DNA», un documento estratégico para el fútbol juvenil inglés que sentó las bases de éxitos posteriores. Cuando llegó el momento de cubrir puestos de nueva creación, Ashworth se acordó de Danks y lo nombró entrenador de posesión de balón de las selecciones inglesas de categorías inferiores.

  • SPOXimago images

    Musiala, Bellingham, Steph Curry: los «estudios universitarios» de Danks en la FA

    Con la selección sub-20, Danks ganó en 2017 el título mundial en ese puesto. En la sub-21 trabajó con talentos como Jude Bellingham, Emile Smith Rowe y Jamal Musiala. Este último acabó decidiéndose por una carrera en la selección alemana. Ahora, Danks se reencontrará con su antiguo pupilo en el Bayern de Múnich. «Tengo muchas ganas de volver a ver a Jamal», dijo en una entrevista con los medios del club. «Es un jugador de enorme talento y, además, una persona encantadora».

    Durante su etapa en la FA, que más tarde describiría como sus «estudios universitarios», Danks no solo conoció a futbolistas destacados, sino también a estrellas de otros deportes. Para seguir formándose, viajó, por ejemplo, a Estados Unidos para descubrir los secretos del éxito de los Golden State Warriors de la NBA. «De alguna manera, Aaron consiguió pasar un día entero con los entrenadores de los Warriors», contó tiempo después Matt Crocker, entonces compañero suyo en la FA. «Una hora antes del comienzo de un importante partido de playoffs, vio a Steph Curry practicar tiros de tres puntos con su entrenador individual y luego acabó también en el vestuario».

    Estas experiencias le abrieron a Danks horizontes completamente nuevos. «Dejas a un lado lo táctico y lo técnico y te centras únicamente en la labor de los entrenadores, en cómo sacan lo mejor de los jugadores», explicó.

  • SPOXgetty

    Danks y Kompany: dos meses en el Anderlecht, ahora en el Bayern de Múnich

    En 2021, Danks terminó sus estudios universitarios en la FA tras cinco años, por así decirlo, con un título de máster. El responsable de su marcha fue Vincent Kompany. El belga se había fijado en Danks durante su etapa en el Manchester City y lo convenció para ir al RSC Anderlecht, donde Kompany estaba dando sus primeros pasos como entrenador principal. La colaboración duró solo dos meses. Después, Danks regresó a Inglaterra como segundo entrenador del Aston Villa. Primero trabajó a las órdenes de Dean Smith, luego de Steven Gerrard y, finalmente, de Unai Emery.

    Danks también se hizo cargo del equipo de forma interina durante dos partidos, entre ellos una victoria por 4-0 ante el FC Brentford. «Fue impresionante», elogió después el jugador del Villa Leon Bailey. «Asumió la responsabilidad en muy poco tiempo y comunicó con mucha claridad lo que quería de nosotros». Tras un año y medio como segundo entrenador de Michael Carrick en el FC Middlesbrough, de segunda división, ahora se ha reencontrado con Kompany.

    En el nuevo cuerpo técnico del Bayern de Múnich, Danks se encarga principalmente de la planificación diaria de los entrenamientos. Rene Maric (31), hasta ahora entrenador del equipo sub-19, se ocupará sobre todo de elaborar los planes de partido. Floribert Ngalula (37), que ya trabajó con Kompany en el Anderlecht, ejercerá de enlace con el equipo en materia de comunicación.

  • Aaron Danks: las etapas de su carrera

    PeriodoClubCargo
    2000 a 2005Birmingham CityEntrenador de categorías inferiores
    2005 a 2016West Bromwich AlbionEntrenador de categorías inferiores
    2016 a 2021InglaterraEntrenador de categorías inferiores
    2021RSC AnderlechtEntrenador asistente
    2021 a 2022Aston VillaEntrenador asistente
    2022 a 2024Middlesbrough FCEntrenador asistente
    Desde 2024Bayern de MúnichEntrenador asistente

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