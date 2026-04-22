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Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«Estrondoso, de verdad»: Manuel Neuer, del Bayern de Múnich, está encantado con una estrella del Leverkusen

DFB-Pokal
Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich
Bayer Leverkusen
Bayern Múnich
M. Neuer
M. Flekken

Tras la victoria 2-0 del Bayern Múnich en la semifinal de la Copa de Alemania ante el Bayer Leverkusen, Manuel Neuer elogió a su compañero en la portería, Mark Flekken.

«El marcador estuvo mucho tiempo 1-0. Mark Flekken fue sensacional. Debimos aprovechar antes alguna ocasión, pero fallamos», declaró Neuer tras el partido del miércoles en Sky.

  • Flekken frustró varias ocasiones del Bayern y mantuvo la emoción en la semifinal de la Copa hasta el final. En el 22’, Harry Kane abrió el marcador para los bávaros. Las intervenciones del guardameta mantuvieron vivo el sueño del Bayer hasta el final, cuando Luis Díaz sentenció con el 2-0.

    «Mark Flekken nos mantuvo en el partido», elogió el técnico del Leverkusen, Kasper Hjulmand. Flekken, con cinco años en el SC Freiburg, llegó el pasado verano al Bayer 04 procedente del FC Brentford por once millones de euros. El guardameta holandés, actualmente segundo de la Oranje, tiene contrato con el Werkself hasta 2028.

    Pese a ello, el propio Flekken admitió ante Sky que no fue su mejor partido con el Leverkusen. Consideró que su mejor actuación fue en la victoria 2-0 contra el Manchester City en la fase de grupos de la Champions a finales de noviembre: «Allí ganamos, hoy perdimos; por eso no puede ser el mejor», afirmó el guardameta de 32 años.

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    El FC Bayern vuelve a la final de la Copa DFB: «Me ha molestado»

    Neuer tuvo una tarde tranquila gracias al dominio bávaro, aunque debió intervenir ocasionalmente. En el minuto 52 realizó una gran parada a un disparo de Nathan Tella y evitó el empate del Leverkusen.

    «Para mí lo importante es participar y mantener la concentración. Me recuerda a los viejos tiempos, cuando solo tenía alguna situación y debía estar ahí. Así fue hoy en la segunda parte», explicó Neuer.

    Preguntado sobre su futuro, el portero de 40 años, cuyo contrato vence este verano, prefirió no confirmar su renovación: «Podéis intentarlo, pero ahora no anuncio nada. De momento todo va bien y me divierto», dijo el exguardameta de la selección alemana.

    Además, se mostró feliz por volver a la final de la Copa DFB con el Bayern por primera vez desde 2020, que se jugará el 23 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín. «A quien sabe lo especial que es este partido, le molesta la larga ausencia», admitió. «La Copa es única y queríamos llegar a toda costa; por suerte, lo logramos».

    El jueves se definirá el rival del FCB en la final de Berlín, cuando el VfB Stuttgart enfrente al SC Friburgo en la otra semifinal.

  • Próximos partidos del FC Bayern Múnich

    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado 25 de abril

    FSV Mainz 05 vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Martes 28 de abril

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga de Campeones

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern contra Paris Saint-Germain

    Liga de Campeones

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