Estrella de Marruecos: «Los cánticos españoles que ofenden al islam me hacen gracia»

El marroquí Elías Akhomach brilló en la ida de cuartos de la Liga Europa Conference.

Akhomach marcó un gol y dio una asistencia en la victoria por 3-0 sobre el AEK Atenas.

Tras el encuentro, Akhomach condenó los cánticos ofensivos contra el islam coreados últimamente por algunas aficiones españolas, como «quien no salte es musulmán».

Estos cánticos racistas surgieron en el amistoso España-Egipto (0-0) y se repitieron en la Champions, antes del Atlético-Barcelona del miércoles.

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