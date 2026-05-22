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«Estoy triste... no lo celebren»: Patrice Evra explica a los aficionados del Manchester United por qué no deben alegrarse de que Pep Guardiola deje el Manchester City
Guardiola deja el Manchester City tras ganar 20 títulos
El United ha vivido a la sombra de Guardiola durante sus diez años en el City. Los ‘Diablos Rojos’ han visto cómo 20 títulos, incluidos seis de liga y una Champions, iban al Etihad.
En ese mismo lapso, el United apenas sumó cinco trofeos y aún no recupera su dominio en el “Teatro de los Sueños”. No obstante, la marea parece girar.
Michael Carrick ha insuflado nueva vida al gigante dormido, y muchos apuestan por que los Red Devils vuelvan a pelear el título en la 2026-27. Para entonces, Guardiola ya no estará para frenarlos.
El exentrenador del Barcelona y el Bayern de Múnich dejará el cargo tras ganar la Carabao Cup y la FA Cup, y se habla de un descanso antes de posibles ofertas, entre ellas la del Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo y campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí.
Evra lamenta que Guardiola rompa sus lazos con el City
Los hinchas del United celebran la salida de un rival formidable, pero Evra pide no echar las campanas al vuelo. El exdefensa, que ganó la Premier y la Champions con los Red Devils, declaró aGOAL en una entrevista con Stake: «Estoy triste, porque él es el entrenador y respeto lo que aporta. No le dedico una despedida.
¿Por qué habría de alegrarme? La estructura del club es más fuerte que cualquier jugador o entrenador. Así que, chicos, no celebren aún; el City no caerá.
«Estoy triste porque perdemos a un gran entrenador. No sé si se quedará en la Premier League o qué, así que lamento perder a Pep Guardiola para el fútbol».
¿Por qué se marcha Guardiola? La declaración de despedida del entrenador catalán
Al confirmar que los rumores sobre su salida son ciertos, Guardiola declaró en un comunicado del City: «Hemos vivido momentos maravillosos juntos. No preguntéis por qué me voy: no hay una razón concreta, pero siento que es el momento. Nada es eterno; si lo fuera, seguiría aquí. Eternos serán los sentimientos, la gente, los recuerdos y el amor que siento por mi Manchester City.
Esta es una ciudad forjada con trabajo y esfuerzo; se nota en el color de sus ladrillos, en la gente que llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, en las fábricas, los Pankhurst, los sindicatos, la música y la Revolución Industrial que transformó el mundo. Creo que entendí eso y mis equipos también: trabajamos, sufrimos, luchamos y lo hicimos a nuestra manera.
Señoras y señores, gracias por confiar en mí, por animarme, por quererme. Ha sido jodidamente divertido. Os quiero a todos».
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Carrick asume el cargo en el Manchester United mientras el City busca a su próximo entrenador
La marcha de Guardiola provocará este verano la elección de entrenadores permanentes en los dos equipos de Mánchester. Se espera que Enzo Maresca —exdel Chelsea y antiguo colaborador de Guardiola en el City— asuma la difícil tarea de sucederlo en el Etihad.
En Old Trafford, el interino Carrick, impulsor de la clasificación a la Champions, firmó contrato fijo y recibió un amplio presupuesto de fichajes para recuperar el título de la Premier.