Tebas no se contuvo en su respuesta y enseguida se aferró a una frase concreta del comunicado original del Madrid. «He leído el comunicado. Coincido plenamente con una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición», escribió. «Tampoco lo es el presidente del Real Madrid».

Condenó los intentos del club de presentarse como víctima, especialmente en lo relativo al arbitraje, y acusó al Madrid de utilizar su canal de televisión oficial para impulsar una agenda sesgada. «Llevan años haciéndolo desde Real Madrid TV y a través de sus portavoces, hablando y escribiendo semana tras semana sobre una Liga adulterada», afirmó. «Criticar una decisión arbitral es legítimo. Convertir cada perjuicio percibido en la prueba de una persecución es otra cosa. ¿Eso genera confianza o daña la imagen del fútbol español?»

Al abordar las exigencias de neutralidad del Madrid, Tebas trazó una clara distinción entre ser imparcial y ser pasivo. «Confunden neutralidad con independencia. Si por neutralidad entienden no posicionarse en nada, ni siquiera entre lo que está bien y lo que está mal, me están pidiendo que renuncie a mi responsabilidad», explicó. «La independencia exige decidir con criterio propio, sin presiones ni subordinación, aplicando las mismas reglas para todos y defendiendo el interés común. Eso implica tomar decisiones y posicionarse, aunque al Real Madrid no le guste».

Concluyó con una declaración definitiva sobre su autoridad. «Y representar a todos no significa obedecer al más poderoso», añadió Tebas. «No soy el dueño de LaLiga, ni la gestionaré como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a nadie».



