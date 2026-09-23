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«¡Estoy totalmente de acuerdo!» - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lanza un duro contraataque contra el Real Madrid después de que el club blanco pidiera su dimisión
Tebas rechaza las peticiones de dimisión
La guerra en los despachos entre el Real Madrid y LaLiga ha alcanzado un punto de ebullición. Tras un comunicado duramente crítico de los blancos exigiendo la dimisión de Tebas, el presidente de la patronal respondió públicamente con dureza. El Madrid le había acusado de carecer de neutralidad y de atacar repetidamente a su institución, insistiendo en que el fútbol español necesita un liderazgo imparcial.
Lejos de dar un paso atrás, Tebas cuestionó la interpretación del Madrid sobre la equidad. Dejó claro que su función es defender la igualdad, aunque eso implique chocar con uno de los clubes más poderosos de España. El enfrentamiento se reavivó tras los polémicos comentarios en torno al reciente derbi madrileño, pero Tebas rechazó con firmeza la idea de que su gestión deba estar dictada por el club de la capital.
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«Subordinación a nadie»
Tebas no se contuvo en su respuesta y enseguida se aferró a una frase concreta del comunicado original del Madrid. «He leído el comunicado. Coincido plenamente con una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición», escribió. «Tampoco lo es el presidente del Real Madrid».
Condenó los intentos del club de presentarse como víctima, especialmente en lo relativo al arbitraje, y acusó al Madrid de utilizar su canal de televisión oficial para impulsar una agenda sesgada. «Llevan años haciéndolo desde Real Madrid TV y a través de sus portavoces, hablando y escribiendo semana tras semana sobre una Liga adulterada», afirmó. «Criticar una decisión arbitral es legítimo. Convertir cada perjuicio percibido en la prueba de una persecución es otra cosa. ¿Eso genera confianza o daña la imagen del fútbol español?»
Al abordar las exigencias de neutralidad del Madrid, Tebas trazó una clara distinción entre ser imparcial y ser pasivo. «Confunden neutralidad con independencia. Si por neutralidad entienden no posicionarse en nada, ni siquiera entre lo que está bien y lo que está mal, me están pidiendo que renuncie a mi responsabilidad», explicó. «La independencia exige decidir con criterio propio, sin presiones ni subordinación, aplicando las mismas reglas para todos y defendiendo el interés común. Eso implica tomar decisiones y posicionarse, aunque al Real Madrid no le guste».
Concluyó con una declaración definitiva sobre su autoridad. «Y representar a todos no significa obedecer al más poderoso», añadió Tebas. «No soy el dueño de LaLiga, ni la gestionaré como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a nadie».
Una relación fracturada llega al punto de ruptura
Este último enfrentamiento no es más que el capítulo más reciente de una larga historia entre dos de las entidades más influyentes del fútbol español. El Real Madrid y LaLiga han chocado de forma constante por el rumbo financiero y estructural del fútbol nacional, y rara vez han encontrado puntos en común.
La afirmación del Madrid de que Tebas no protege los intereses de todos los clubes supone un desafío directo a su gestión. El Real Madrid sostiene que su carácter vehemente perjudica activamente la reputación general de la liga.
Sin embargo, Tebas se ha presentado como el defensor último del colectivo. Al rechazar públicamente sus exigencias de dimisión, ha reforzado su compromiso de frenar la enorme riqueza e influencia del Madrid para preservar el equilibrio competitivo.
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Navegando una guerra en los despachos cada vez más intensa
Con ambas partes firmemente atrincheradas, una resolución parece muy poco probable. Tebas sigue sólidamente en el poder, lo que significa que el Real Madrid tendrá que convivir con su continuidad al frente. El carácter público de esta disputa garantiza que cada futura polémica arbitral o decisión administrativa será examinada con lupa por el club de la capital.
A medida que avanza la temporada nacional, la tensión entre el Bernabéu y la sede de LaLiga inevitablemente seguirá latente en segundo plano. Esta profunda fractura institucional amenaza con proyectar una larga sombra sobre el resto de la campaña española.
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