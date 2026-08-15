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Adhe Makayasa

Traducido por

«Estoy súper emocionado»: Max Alleyne se une al Burnley cedido por el Manchester City

Fichajes
M. Alleyne
Burnley
Championship
Premier League
Manchester City

El Burnley ha confirmado el fichaje del prometedor central del Manchester City Max Alleyne en calidad de cedido por una temporada, de cara a la nueva campaña del Championship. El defensa de 21 años llega a Turf Moor con el objetivo de asegurarse continuidad en el primer equipo y ayudar a los Clarets a presentar una candidatura inmediata al ascenso de vuelta a la Premier League.

  • El Burnley logra la cesión de un defensa

    El Burnley ha reforzado su línea defensiva al hacerse con el central del City Alleyne en calidad de cedido para toda la temporada. El jugador de 21 años disfrutó de una productiva etapa temporal en el Watford durante la primera mitad de la pasada temporada, antes de que una crisis de lesiones propiciara su regreso al Etihad a mitad de campaña. Posteriormente, disputó siete partidos con el primer equipo a las órdenes del entonces entrenador Pep Guardiola, participando en las semifinales de la Copa de la Liga contra el Newcastle United, así como en el duelo de la Champions League con el Bodo/Glimt.


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    Alleyne disfruta de su fichaje por el Burnley

    El internacional sub-21 inglés no pudo ocultar su alegría después de incorporarse oficialmente al equipo de Nicky Hayen de cara a la nueva temporada.

    En declaraciones a la web oficial del club, Alleyne compartió su entusiasmo por el cambio: "Estoy súper emocionado, no veo la hora de empezar. Hoy he completado mi primer entrenamiento y lo he disfrutado mucho hasta ahora, conociendo al entrenador y a mis compañeros.

    "Me enteré por primera vez del interés hace ya un par de meses y me alegro muchísimo de que se cerrara. Es un club enorme, un equipo de la Premier League, para ser sincero, y estoy encantadísimo de estar aquí".

  • Solvencia defensiva contrastada en el Championship

    La llegada de Alleyne supone un impulso importante para la zaga del Burnley tras sus impresionantes cifras subyacentes durante su breve etapa en la Championship con el Watford. En ese periodo, el central registró el segundo mayor número de entradas (20) entre los defensas del club, ganó el tercer mayor número de duelos (72) y realizó el cuarto mayor número de despejes (76). Al combinar experiencia al más alto nivel en el City con una probada solidez en la Championship, se espera que aporte una dureza vital a la defensa de los Clarets en su intento de regresar de inmediato a la Premier League.

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  • Burnley v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Se acerca el estreno en Turf Moor

    El Burnley pone en marcha su campaña en el Championship el domingo, cuando reciba al West Ham en Turf Moor. Los Clarets afrontan el partido respaldados por un formidable registro en casa, ya que no han perdido ninguno de sus últimos 24 encuentros de Championship en Turf Moor (15V 9E) desde abril de 2023. El arranque de la temporada ofrece una oportunidad inmediata a Alleyne para debutar en partido oficial y consolidarse como un pilar defensivo de su nuevo equipo.

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