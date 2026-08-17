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«Estoy satisfecho»: Spalletti respalda al nuevo fichaje de la Juventus Guglielmo Vicario para que brille tras su salida del Tottenham
Spalletti elogia la llegada de Vicario
El entrenador de la Juventus ha expresado su total apoyo al nuevo fichaje Vicario, al que ha descrito como una incorporación de gran nivel para la plantilla. En declaraciones a Sky Sport tras un amistoso tradicional de pretemporada contra la Juventus Next Gen en el Allianz Stadium, Spalletti abordó la decisión de traer de vuelta al internacional italiano a la Serie A después de una etapa irregular en el norte de Londres.
Spalletti fue contundente cuando le preguntaron por la calidad del jugador de 27 años y afirmó: "Estoy satisfecho, era uno de los jugadores que teníamos en el punto de mira. Hubo algunas situaciones que se alargaron, pero estamos contentos de que esté con nosotros. Lo conozco muy bien, es un portero con experiencia que ha alcanzado la madurez. Su última etapa en el Tottenham no fue tan positiva, pero estamos convencidos de que hemos fichado a un gran jugador".
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Construyendo profundidad con Jhon Lucumi
Vicario no es el único refuerzo defensivo que ha llegado recientemente a Turín, ya que Spalletti también se tomó el tiempo de hablar sobre la incorporación del central colombiano Lucumi. El defensa llega con una reputación de fortaleza física y fiabilidad, cualidades que Spalletti considera esenciales para las exigencias del próximo curso.
Spalletti explicó: «En la medida de lo posible fuimos a buscar jugadores que sean funcionales y fuertes, estamos seguros de que Lucumi refleja estas características. Para el campeonato que será, necesitamos más jugadores que peleen por un puesto en el once inicial».
Progreso de la pretemporada en el Allianz Stadium
El amistoso contra el Next Gen del club sirvió como una puesta a punto crucial a solo unos días de que la Juventus arranque su campaña de la Serie A contra el Frosinone. Aunque el resultado era secundario respecto a los objetivos físicos y la aplicación táctica, Spalletti admitió que habría preferido una sesión más intensa sobre el césped.
«¿Satisfecho con el partido? Hoy nos habría gustado jugar un poco más. También era necesario entrenar un poco, lo haremos en los próximos días», comentó Spalletti a la prensa.
Su atención sigue centrada en los pequeños detalles de la preparación del equipo, y reconoce que los amistosos de pretemporada no son más que una herramienta para medir el progreso físico de sus jugadores. «En general, sin embargo, lo hemos hecho bien este mes; los jugadores lo han dado todo y todos parecen positivos en su actitud y su enfoque, así que estamos en disposición de ofrecer un trabajo correctamente desarrollado», afirmó.
- AFP
Perspectivas positivas para la nueva temporada
A pesar del trabajo en curso en el mercado de fichajes y de los ajustes que aún se están realizando sobre el terreno de entrenamiento, Spalletti se muestra optimista con el estado mental de su plantilla. La Juventus está entrando en una nueva era bajo su dirección, y las primeras señales desde el vestuario sugieren que los jugadores están plenamente comprometidos con el nuevo proyecto y con las exigencias que se les plantean.
Reflexionando sobre el ambiente general dentro de la concentración, Spalletti concluyó: "Me parece que todos son muy positivos en su actitud, en su búsqueda. Estamos en condiciones de poder expresar cuál será el trabajo realizado en estas semanas".
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