El domingo, el destronado campeón inglés anunció primero la marcha del exjugador de la Bundesliga. Poco después, Konate conmovió con un emotivo mensaje en las redes sociales.
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«Estoy profundamente entristecido»: Ibrahima Konaté se sincera en su comunicado de despedida del Liverpool FC
«Me entristece no haberme despedido en el último partido», escribió el jugador de 27 años en Instagram, dirigiéndose a los aficionados del LFC. «Por entonces aún no sabía que sería la última vez que luciría esta camiseta ante vosotros». Sus palabras reflejan que Konaté se sorprendió por el fracaso de las negociaciones contractuales con el Liverpool.
Las negociaciones para renovar su contrato, que expiraba, se alargaron varios meses, pero hace solo unas semanas todo parecía encaminado. A mediados de abril, tras ganar el derbi al Everton, afirmó: «Ha habido conversaciones con el club y estamos a punto de llegar a un acuerdo». L'Équipe añadió que solo quedaban detalles, y él concluyó: «Todo el mundo lo ha deseado y vamos por buen camino».
- ⒞Getty Images
Se rumorea que Ibrahima Konate podría fichar por el FC Bayern
El acuerdo esperado no se concretó. Tras los rumores del viernes, el club aclaró el domingo: «El Liverpool FC confirma que Ibrahima Konaté dejará el club este verano al terminar su contrato». Konaté se va de Anfield con «agradecimiento y reconocimiento por su aportación», añadió el comunicado.
Llegó en 2021 procedente del RB Leipzig por 40 millones de euros y conquistó la Premier League en 2025. «Llegué como un joven con grandes sueños y hoy me voy con recuerdos que atesoraré toda la vida», afirmó el defensa. «Ha sido un honor jugar en el Liverpool. No es una despedida fácil, pero ahora llega un nuevo reto y un nuevo capítulo. Nos vemos pronto».
De momento se especula sobre su futuro: L'Équipe menciona a Chelsea, PSG y Bayern, mientras que Footmercato añade la opción de Al-Ittihad de Arabia Saudí.
Los fichajes más caros del Liverpool FC
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Aleksander Isak Delantero Newcastle United 2025 145 millones de euros Florian Wirtz Centrocampista Bayer Leverkusen 2025 125 millones de euros Hugo Ekitike Delantero Eintracht Fráncfort 2025 95 millones de euros Darwin Núñez Delantero Benfica 2022 85 millones de euros Virgil van Dijk Defensa Southampton 2018 84,65 millones de euros Alisson Becker Portero AS Roma 2018 72,5 millones de euros Dominik Szoboszlai Centrocampista RB Leipzig 2023 70 millones de euros Naby Keita Centrocampista RB Leipzig 2018 60 millones de euros Luis Díaz Delantero FC Porto 2022 49 millones de euros Milos Kerkez Defensa AFC Bournemouth 2025 46,9 millones de euros