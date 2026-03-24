«Estoy profundamente convencido»: Matthias Sammer se muestra firme en su apuesta por que Nico Schlotterbeck siga en el BVB

«Depende de él. Tengo curiosidad. Yo digo que estoy profundamente convencido de que se quedará en el Borussia Dortmund», afirmó Sammer en el programa de Sky «Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk», y añadió: «Estoy convencido, pero no lo sé a ciencia cierta, simplemente lo digo así, sin más».

Sammer destacó que en Dortmund se avecina «una nueva era». «El club está cambiando un poco y él puede convertirse en el rostro de una era y, además, ganar bastante bien».