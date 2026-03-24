Matthias Sammer no cree que Schlotterbeck vaya a dejar el Borussia Dortmund. El asesor externo de la directiva del club le augura al defensa central un gran futuro en el equipo amarillejo.
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«Estoy profundamente convencido»: Matthias Sammer se muestra firme en su apuesta por que Nico Schlotterbeck siga en el BVB
«Depende de él. Tengo curiosidad. Yo digo que estoy profundamente convencido de que se quedará en el Borussia Dortmund», afirmó Sammer en el programa de Sky «Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk», y añadió: «Estoy convencido, pero no lo sé a ciencia cierta, simplemente lo digo así, sin más».
Sammer destacó que en Dortmund se avecina «una nueva era». «El club está cambiando un poco y él puede convertirse en el rostro de una era y, además, ganar bastante bien».
- AFP
Schlotterbeck: ¿el mejor pagado del BVB o un traspaso a un gran club?
Según se ha podido saber, a Schlotterbeck le espera, como mínimo, duplicar su salario anual actual. Se prevé que el internacional se convierta en el jugador mejor pagado del equipo. Últimamente se ha hablado incluso de un aumento hasta los 14 millones de euros. Además, según los informes, se le concedería una cláusula de rescisión que le permitiría cambiar de equipo a partir del verano de 2027 por 60 millones de euros, siempre y cuando renueve su contrato antes.
Por otro lado, el BVB debe imponerse frente a numerosos destinos atractivos en el extranjero, entre ellos el Real Madrid y el Manchester City. Sin embargo, por el momento no se tiene constancia de negociaciones concretas con otros clubes.
Schlotterbeck debería acoger con satisfacción las decisiones sobre la plantilla
En cambio, parece que cada vez es más probable que se quede. Sky también había informado recientemente de esta tendencia y citó como motivo la renovación del contrato de Felix Nmecha. Además, Schlotterbeck habría acogido con satisfacción el hecho de que, con las salidas de Julian Brandt, Niklas Süle o Salih Özcan, por fin se haya impulsado un cambio y que, en el futuro, el juego por las bandas vuelva a desempeñar un papel más importante.
Además, con la salida del director deportivo Sebastian Kehl y la llegada de Nils-Ole Book, que ha fichado para el SV Elversberg a talentos como Fisnik Asllani, cabe esperar un aire fresco en la planificación de la plantilla. Al mismo tiempo, sin embargo, se especula intensamente sobre el regreso de Jadon Sancho al BVB.
BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Partido 4 de abril, 18:30 h VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15:30 h BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15:30 h TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)