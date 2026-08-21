Norbert Schmidt
Traducido por
«¡Estoy preparado para morir por él!»: el nuevo fichaje del Real Madrid Yan Diomande elogia a Jose Mourinho tras un traspaso «soñado»
Un «sueño» hecho realidad en el Bernabéu
Diomande ha hablado por primera vez como fichaje récord del Real Madrid, y ha expresado su enorme orgullo por completar su traspaso al Bernabéu. El extremo de 19 años, que se ha consolidado como uno de los talentos más ilusionantes de Europa, admitió que el interés del gigante español le dejó atónito. «Fue como un sueño porque no hay un club más grande», dijo Diomande a SportyTV. «Desde el momento en que me enteré, no podía dormir. No me lo podía creer. Hablé con Juni [Calafat] y luego hablé con el entrenador. Me sorprendió porque hablaba francés».
El ascenso del marfileño a la élite ha sido meteórico, y llega a un vestuario ya repleto de superestrellas como Kylian Mbappe y Jude Bellingham. Pese a lo mucho que hay en juego, Diomande mantiene los pies en el suelo, pero también la ambición, y afirma que está «orgulloso y feliz porque he hecho realidad mi sueño».
- Laci Perenyi
El toque personal de Mourinho en el acuerdo
Un factor importante en la decisión de Diomande fue la implicación directa de Mourinho. El «Special One» hizo todo lo posible para que el joven se sintiera valorado, incluidas llamadas telefónicas de madrugada para salvar la distancia. «Mourinho se levantó a las 5 de la mañana para hablar conmigo. Eso significa que es importante», reveló Diomande. «Cuando te llama el Madrid, no puedes decir que no, así que dije: “Si me quieren, ahí estaré”».
A su llegada, la relación entre jugador y entrenador se consolidó al instante. Diomande recordó su primer encuentro: «Nada más llegar, me dijo: “Te prometí que ibas a formar parte de mi equipo, y aquí estás”. Y yo le dije: “Estoy feliz de trabajar contigo porque eres el mejor”». Puedo aprender mucho de él; es el entrenador adecuado para continuar mi desarrollo. Estoy preparado para morir por él».
Mourinho aclara su papel en los fichajes
Aunque el jugador está claramente encantado con su nuevo técnico, Mourinho se apresuró a aclarar su propio papel en el proceso de fichaje. En una entrevista aparte, el entrenador reveló que no pidió explícitamente la incorporación del extremo tras su regreso al banquillo.
«No, no pedí a nadie», declaró Mourinho cuando fue preguntado por la operación. «Llegué sin exigir ni un solo jugador, después de echar un buen vistazo a la plantilla y sabiendo exactamente lo que quería que pasara».
Sin embargo, admitió que, cuando el club le presentó la oportunidad de fichar a un talento de una calidad tan poco común, era imposible dejarla pasar.
«Encontrar un jugador de banda [como Diomande] que sea rápido, agresivo y pueda jugar en ambas bandas no es fácil, es increíblemente difícil», añadió Mourinho. «Si a eso le sumas que es joven, que tiene margen de desarrollo y que tiene muchos años por delante en el Real Madrid... cuando surgió esa oportunidad, no quise entrar en si costó 120, 80, 40 o 20 [millones]».
- AFP
Del debut en Leganés al estatus de galáctico
El camino de Diomande hasta el Real Madrid incluye una conexión poética con su nuevo hogar. Debutó como profesional en el Bernabéu cuando jugaba en el Leganés, un club al que sigue teniendo en alta estima por haberle dado su primera oportunidad en el fútbol. «Es cosa de Dios. Creo mucho en Dios», añadió Diomande. «Ha sido una coincidencia bastante curiosa. Solo quiero disfrutar cada día. De aquel partido recuerdo que intercambié la camiseta con Mbappe, y hoy estamos en el mismo vestuario riéndonos juntos. Nunca olvidaré al Leganés porque fue el único club que me dio la oportunidad de mostrar mi calidad».
Se espera que la polivalencia de Diomande sea un gran activo para el Real Madrid en su intento de dominar tanto La Liga como las competiciones europeas la próxima temporada.
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