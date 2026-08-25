El Chelsea arrancó una nueva etapa de forma espectacular, ya que Alonso aseguró una victoria por 3-2 sobre el Fulham en su primer partido de la Premier League al mando. El ataque de los Blues pareció revitalizado desde el pitido inicial, con Palmer como principal arquitecto de una actuación que sugirió que ya ha dejado atrás por completo las frustraciones por las lesiones de la campaña 2025-26. Palmer dio la asistencia en el gol inicial de Joao Pedro a los 32 segundos y más tarde también marcó, asegurando que el Chelsea comenzara la temporada con una victoria.

Al delantero, que se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial debido a la falta de minutos la temporada pasada, le preguntaron hasta qué punto se sentía preparado para los retos que vienen. Respondió con una sonrisa: "¿No viste el partido? Solo bromeo, ya sabes que estoy preparado", dijo Palmer a Sky Sport. "Fue una temporada difícil con lesiones y demás, pero durante el verano y desde que he vuelto he trabajado el doble de duro. Obviamente, con las lesiones he tenido que intentar prevenirlas y trabajar muy duro día tras día. Sé el talento que tengo, así que puedo hacer actuaciones como esa".