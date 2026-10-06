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«¡Estoy orgulloso de mis jugadores!»: Mark van Bommel sigue siendo positivo después de que Francia aplaste a Bélgica
Dura derrota para Bélgica
Bélgica sufrió una dura derrota por 4-1 ante Francia en la Nations League el lunes, lo que puso un frustrante punto final a su último compromiso internacional. El equipo de Van Bommel acabó viéndose superado por una Francia despiadada, pero el seleccionador se mantuvo firmemente positivo justo después del resultado.
A pesar de encajar cuatro goles ante Francia, el técnico neerlandés hizo una valoración sorprendentemente optimista del rendimiento general de su equipo. En lugar de centrarse en el colapso defensivo, el técnico recién nombrado optó por poner el foco en las señales tácticas alentadoras que mostró su plantilla.
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Van Bommel se muestra positivo
Van Bommel no tardó en destacar lo bien que compitió su equipo contra sus ilustres rivales durante gran parte del encuentro. Consideró que sus jugadores ejecutaron eficazmente sus instrucciones tácticas y generaron problemas importantes a Francia antes de que el partido se les escapara.
«Durante mucho tiempo, estuvimos de tú a tú con un semifinalista del último Mundial», explicó el neerlandés, tal y como recoge MaxiFoot. «Los diez primeros minutos fueron complicados, pero después fue mejor. Tuvimos el balón, estuvimos bien organizados. Mostramos cosas muy buenas y marcamos un gol soberbio».
Los cambios de Francia resultan decisivos
El partido terminó por torcerse para Bélgica en los últimos compases, ya que la mayor profundidad de plantilla y el poderío físico de Francia resultaron demasiado difíciles de contrarrestar. Van Bommel reconoció abiertamente la enorme velocidad y calidad técnica del rival, y señaló que sus cambios alteraron el desarrollo del encuentro.
«Tienen una calidad inmensa y los suplentes fueron decisivos», admitió tras la derrota. «Se mueven muy rápido. Estoy contento con lo que mostramos y orgulloso de mis jugadores. Solo llevo aquí dos semanas. Por supuesto, los últimos 15 minutos fueron una pena. Echando la vista atrás a los cuatro partidos, mis primeros con Bélgica, hay más cosas positivas que negativas».
- AFP
Centrándose en lo positivo
A pesar de sufrir dos derrotas a manos de Francia durante este parón internacional, Bélgica ha mostrado señales tangibles de progreso bajo su nuevo liderazgo. Van Bommel ya ha dirigido cuatro partidos desde que asumió el cargo al frente de la selección nacional, logrando contundentes victorias sobre Italia y Turquía, por 2-0 y 3-0, respectivamente.
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