AFP
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«Estoy muy tranquilo al respecto»: Kylian Mbappe aborda los rumores sobre una ruptura con Ousmane Dembele antes de la batalla por el Balón de Oro
Mbappé zanja los rumores sobre su fricción con Dembélé
Mbappé ha insistido en que «no hay tensión» entre él y la sensación del Paris Saint-Germain, Dembélé, mientras las dos superestrellas francesas se preparan para un cara a cara en la próxima ceremonia del Balón de Oro. La narrativa sobre un posible distanciamiento surgió a raíz de unos comentarios de Mbappé sobre sus respectivas trayectorias, pero el delantero del Real Madrid se apresuró a aclarar que su relación con el exjugador del Barcelona sigue siendo tan sólida como siempre.
Al abordar la especulación en una entrevista reciente con L'Equipe, Mbappé fue tajante al asegurar que el ruido mediático no ha afectado a su vínculo. «Ya he hablado con él sobre ello y no hay tensión», declaró el exjugador del PSG. «Es un amigo. No creo que haya realmente ningún problema al respecto. Estoy muy tranquilo con ello».
Los dos jugadores fueron fundamentales recientemente para llevar a Francia a las semifinales del Mundial, y aunque siguen siendo cercanos fuera del campo, ahora son los principales rivales por el mayor honor individual del fútbol cuando la ceremonia se celebre en Londres el 26 de octubre.
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El «Elegido» contra el talento tardío
Cuando le preguntaron por que Dembélé ganara un Balón de Oro antes que él, un escenario que pocos habrían predicho hace una década, Mbappé destacó sus trayectorias diferentes. «Pero siempre ha sido visto como un jugador con talento. Yo, en cambio, siempre he sido visto como el elegido», explicó Mbappé. Señaló que, mientras él alcanzó la cima de este deporte siendo adolescente, Dembélé tuvo que recorrer un camino más difícil, marcado por problemas físicos, antes de alcanzar por fin su mejor nivel en París.
Mbappé profundizó en esta comparación y dijo: «Yo estuve arriba desde el principio, desde muy joven. Él tuvo un recorrido distinto, con lesiones, pero se ha puesto a la altura muy bien». Aunque algunos interpretaron estas declaraciones como un desaire, Mbappé lo ve como una simple constatación de los hechos sobre su desarrollo.
La confianza sigue siendo alta con la estrella del Madrid
A pesar de la feroz competencia de Dembele, así como de Lamine Yamal, del Barcelona, y Harry Kane, Mbappé cree que sus estadísticas individuales le convierten en un firme candidato. El francés se apoya en su increíble registro goleador durante el último año para justificar su condición de favorito al premio, incluso cuando la carrera parece más abierta que en ediciones anteriores del galardón.
Hablando con RFI sobre sus opciones, el delantero expresó una profunda confianza en su nivel de rendimiento. "Tuve un gran año a nivel individual, sé que ese es el criterio más importante para el Balón de Oro, fui el máximo goleador en todas las competiciones más importantes", afirmó.
Añadió que, aunque le dolería una derrota, disfruta del espectáculo de la carrera: "Creo que podría ser un buen año para mí, ¡lo sentía muy dentro! ¿Un Balón de Oro nunca había estado tan abierto? Eso es lo que dicen, sí, no conozco toda la historia del Balón de Oro. Es agradable verlo, participar en ello, ¡y creo que entretiene a la gente! ¡Por supuesto que me decepcionaría si no lo gano!"
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Una nueva era bajo las órdenes de Zinedine Zidane
La batalla individual por el Balón de Oro llega justo cuando Mbappe y Dembele se reencuentran con su selección a las órdenes de una nueva figura legendaria. Zinedine Zidane ha tomado oficialmente las riendas de la selección francesa, en sustitución del veterano Didier Deschamps tras la conclusión del Mundial.
Mbappe compartió una emotiva anécdota sobre su historia con el nuevo seleccionador de Francia, al recordar cómo Zidane estuvo implicado en los inicios de su carrera. «Fue la primera persona que vino a recogerme para llevarme al Real Madrid, a la ciudad deportiva. Tenía 13 o 14 años, así que fue hace mucho tiempo. Ahora es mi seleccionador. Parece una película, pero es increíble. Es real», dijo el delantero a AS.
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