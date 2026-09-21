Mbappé ha insistido en que «no hay tensión» entre él y la sensación del Paris Saint-Germain, Dembélé, mientras las dos superestrellas francesas se preparan para un cara a cara en la próxima ceremonia del Balón de Oro. La narrativa sobre un posible distanciamiento surgió a raíz de unos comentarios de Mbappé sobre sus respectivas trayectorias, pero el delantero del Real Madrid se apresuró a aclarar que su relación con el exjugador del Barcelona sigue siendo tan sólida como siempre.

Al abordar la especulación en una entrevista reciente con L'Equipe, Mbappé fue tajante al asegurar que el ruido mediático no ha afectado a su vínculo. «Ya he hablado con él sobre ello y no hay tensión», declaró el exjugador del PSG. «Es un amigo. No creo que haya realmente ningún problema al respecto. Estoy muy tranquilo con ello».

Los dos jugadores fueron fundamentales recientemente para llevar a Francia a las semifinales del Mundial, y aunque siguen siendo cercanos fuera del campo, ahora son los principales rivales por el mayor honor individual del fútbol cuando la ceremonia se celebre en Londres el 26 de octubre.