«Estoy muy preocupado»: el ganador del Balón de Oro advierte a la estrella del Barcelona Lamine Yamal y califica su situación de «anormal»

En declaraciones a ASen Madrid, el holandés de 63 años, miembro de la Academia Laureus, admitió su admiración por el talento de Yamal, pero cuestionó que juegue tantos partidos clave. Recordó el precedente de otros canteranos de La Masía que sufrieron graves lesiones tras afrontar calendarios exigentes muy jóvenes.

Al expresar sus temores sobre la resistencia física del adolescente, Gullit dijo: «No es normal. El equipo depende mucho de él y es muy joven. Me preocupa que se lesione porque lo usan sin pausa. Se dice: “Es joven”. Ya vimos lo que pasó con Pedri y Gavi: jugaron un Mundial, se lesionaron y recuperarse fue duro. Ojalá no se repita. Por eso admiro lo que hace».