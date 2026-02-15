«Estoy muy orgulloso de todos estos hitos», afirma Harry Kane, que revela su próximo objetivo tras convertirse en el primer inglés en marcar 500 goles en su carrera como delantero del Bayern de Múnich

Kane es el máximo goleador histórico del Tottenham, con 280 goles a su favor. Marcó 16 goles durante una serie de cesiones en sus inicios en el norte de Londres. En 2023 fichó por el Allianz Arena.

Ha mantenido su impresionante nivel individual en Baviera, con 126 goles en 131 partidos con el Bayern. Ahora es campeón de la Bundesliga, tras romper su sequía de títulos, y cuenta con dos Botas de Oro más en su palmarés.

A nivel internacional, Kane se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la selección masculina de Inglaterra. Cuenta con 78 goles con los Tres Leones, en 112 partidos internacionales, y se prevé que supere el récord de Peter Shilton, que se sitúa en 125 partidos.

Kane está muy orgulloso de todo lo que ha conseguido. En un mensaje de vídeo en las redes sociales, ha declarado: «Personalmente, estoy muy orgulloso de haber alcanzado los 500 goles en mi carrera. Todos estos hitos son algo de lo que me siento muy orgulloso. Intento asimilarlo y apreciarlo. Muchas gracias a todos mis compañeros de equipo a lo largo de los años, a todos los entrenadores y a todo el personal que me ha ayudado a conseguirlo».

Kane nunca ha sido el tipo de persona que se regodea en su propia gloria o se duerme en los laureles, y ya tiene la mirada puesta en lo que puede lograr a continuación. Añadió: «Como siempre, esperamos con ilusión el próximo partido, el próximo gol, y esperamos poder empezar a sumar algunos más y ver hasta dónde podemos llegar. Agradezco todos los mensajes y el apoyo, y ya estoy deseando que llegue la próxima semana».