Major League Soccer
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«Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa»: Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, y el Orlando City confirman su fichaje
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Se confirma un fichaje del que se llevaba hablando mucho tiempo
Las primeras informaciones apuntaban a que Griezmann se plantearía fichar por el Orlando City a finales de febrero, pero, según se dice, la clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey frenó su marcha, ya que el jugador estaba deseando poner fin a su etapa en el Atlético de Madrid con un título.
Aun así, el francés mantiene su intención de cerrar el acuerdo, a pesar del cierre del principal mercado de fichajes de la MLS. Ahora se trasladará oficialmente a Norteamérica una vez finalizada la temporada de clubes europea.
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«Una gran ambición y una visión clara del futuro»
Griezmann lleva tiempo dejando claro que quería jugar en la Major League Soccer. El francés es un reconocido aficionado a los deportes estadounidenses y a menudo se le ve en los partidos de la NBA. Ahora, el fichaje ya es oficial.
«Estoy muy emocionado por comenzar este nuevo capítulo de mi carrera con el Orlando City», declaró Griezmann en un comunicado.
«Desde mis primeras conversaciones con el club, pude sentir una gran ambición y una visión clara del futuro, y eso realmente me cautivó. Estoy deseando hacer de Orlando mi nuevo hogar, conocer a la afición, sentir la energía en el Inter&Co Stadium y darlo todo para ayudar al equipo a lograr grandes cosas».
Griezmann también publicó un mensaje de despedida al Atlético de Madrid, un club con el que alcanzó el estatus de icono.
«Todavía nos quedan muchas oportunidades por delante para ser felices. Quiero que cada minuto que me quede aquí sea un homenaje a este escudo. Lo mejor está aún por llegar. Lo haremos como siempre lo hemos hecho: juntos», escribió en las redes sociales.
«Mi presente seguirá siendo rojo y blanco hasta el último suspiro de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre».
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Lo que dijo Orlando
El Orlando cree que la llegada de la leyenda francesa ayudará a dar un nuevo impulso a una temporada que ha tenido un comienzo lento. El Orlando ocupa actualmente el decimotercer puesto de la Conferencia Este, con solo tres puntos en cinco partidos.
«Antoine es un futbolista completo —creativo, inteligente, letal— y ha demostrado ser un ganador en los escenarios más importantes del fútbol», declaró Ricardo Moreira, director general y deportivo del Orlando City, en un comunicado.
«Más allá de su talento, aporta liderazgo, un empuje incansable y una mentalidad ganadora que elevará a todos los que le rodean. Este es un fichaje emblemático para nuestro club y nuestro grupo de propietarios, y estamos encantados de dar la bienvenida a Antoine y a su familia a Orlando».
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Una brillante carrera en Europa
Es probable que Griezmann se encuentre entre los mejores jugadores de la liga. El francés capitaneó a su selección nacional, marcó 44 goles con Les Bleus y ganó el Mundial de 2018. Su carrera en el club ha sido algo menos prolífica en títulos, pero sigue siendo un gran éxito. Es el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético de Madrid, ha sido incluido en el Equipo Ideal de la Liga en cuatro ocasiones distintas y ha quedado tercero en la carrera por el Balón de Oro en dos ocasiones.
El jugador de 34 años ha visto cómo su rendimiento bajaba un poco este año, pero sigue siendo una pieza clave para el Atlético. Ha marcado seis goles y ha dado una asistencia en la máxima categoría española, y ha marcado cinco goles en la trayectoria del Atlético en la Copa del Rey.
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Una nueva fundación para Orlando
El Orlando cuenta con un núcleo joven y un historial de fichajes de grandes estrellas europeas, como Kaká y Nani. Y con Griezmann, es posible que tengan entre manos a una estrella capaz de elevar el nivel del equipo.