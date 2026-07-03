Según Bild, no hay cláusula de salida en el contrato de Klopp, como informó Sky. El acuerdo costaría unos millones de un solo dígito que la DFB pagaría a Red Bull, algo inédito en Alemania.

Para Lothar Matthäus, aún más preocupantes son las pretensiones salariales de Klopp. El jugador con más partidos internacionales cree que no se conformará con el sueldo de su predecesor, Nagelsmann.

Nagelsmann, tras renovar hasta 2028, ganaba siete millones de euros al año, pero se rumorea que Klopp percibe entre ocho y quince millones en el RB Leipzig y antes cobraba 18 millones en el Liverpool.

«Su salario no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas», declaró Matthäus al diario *Bild*. «Klopp no irá a la DFB por el salario anual que le paga el RB», afirmó, y añadió: «No hay nada que se quede en el rango de los millones de un solo dígito como salario anual».

Klopp insiste en que el fútbol alemán está «en un punto de inflexión» y que se necesitan cambios profundos, con o sin él al mando.