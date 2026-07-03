Tras la dimisión de Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp quiere ser seleccionador. «El momento no es perfecto, pero nunca ha sido mejor. He recargado las pilas. Estoy listo», declaró el candidato preferido de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) el viernes en MagentaTV.
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«¡Estoy más que motivado!» Jürgen Klopp quiere ser seleccionador nacional, pero hay dos grandes problemas
La DFB ya confirmó que contactó a Klopp (59) tras la salida de Nagelsmann. El técnico que campeonizó al Borussia Dortmund y al Liverpool sigue vinculado a Red Bull como «Head of Global Soccer».
«Tengo un contrato vigente con Red Bull y me gusta cumplirlo, pero estoy interesado en mantener conversaciones intensas. Los problemas actuales no tienen que ver con Julian Nagelsmann. También debo hablar con mi jefe, Oliver Mintzlaff; a él le importa mucho el fútbol alemán y Red Bull debe salir airosa de esta situación. No es fácil salir de ahí».
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¿Jürgen Klopp como seleccionador nacional? Hay dos grandes motivos de preocupación.
Según Bild, no hay cláusula de salida en el contrato de Klopp, como informó Sky. El acuerdo costaría unos millones de un solo dígito que la DFB pagaría a Red Bull, algo inédito en Alemania.
Para Lothar Matthäus, aún más preocupantes son las pretensiones salariales de Klopp. El jugador con más partidos internacionales cree que no se conformará con el sueldo de su predecesor, Nagelsmann.
Nagelsmann, tras renovar hasta 2028, ganaba siete millones de euros al año, pero se rumorea que Klopp percibe entre ocho y quince millones en el RB Leipzig y antes cobraba 18 millones en el Liverpool.
«Su salario no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas», declaró Matthäus al diario *Bild*. «Klopp no irá a la DFB por el salario anual que le paga el RB», afirmó, y añadió: «No hay nada que se quede en el rango de los millones de un solo dígito como salario anual».
Klopp insiste en que el fútbol alemán está «en un punto de inflexión» y que se necesitan cambios profundos, con o sin él al mando.
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