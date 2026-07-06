«Estoy listo»: Liam Gallagher promete cantar «Wonderwall» en la final del Mundial, mientras el himno de Oasis se convierte en la banda sonora de la búsqueda de la gloria de Inglaterra

Tras la victoria de Inglaterra sobre México, el icono del britpop Noel Gallagher elogió al equipo en redes. Al escuchar a los fans corear “Harry Kane, ¡vamos, INGLATERRA, vamos, WONDERWALL!”, tuiteó: «Es un trabajo duro cantar eso». El clásico de 1995 ya es el himno del torneo para los seguidores.

Un seguidor le retó: «Si llegamos a la final, debes cantar “Wonderwall” en el campo». Gallagher, dispuesto siempre a los grandes escenarios, contestó: «Ya veremos, estoy listo». Su respuesta ha añadido más emoción a un verano que ya vive su punto álgido para el equipo de Thomas Tuchel.







