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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«Estoy listo»: Jürgen Klopp negocia en Alemania y se prepara para su regreso a los banquillos

J. Klopp
Alemania
J. Nagelsmann
World Cup

Jürgen Klopp ha confirmado que ha hablado con la Federación Alemana de Fútbol (DFB) para ser el próximo seleccionador de Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann. El exentrenador del Liverpool asegura que está «más que recargado» y listo para volver a los banquillos, aunque las conversaciones aún continúan.

  • Klopp se perfila como el principal candidato de Alemania

    Klopp confirmó que la DFB lo contactó para sustituir a Nagelsmann como seleccionador de Alemania tras la renuncia de este último por la decepcionante campaña mundialista, que acabó con la eliminación en octavos ante Paraguay. En Nueva York, donde trabaja como comentarista para Magenta TV, Klopp admitió el contacto con la federación. Aunque aún no hay acuerdo, las conversaciones continúan mientras Alemania busca un técnico que guíe a la selección hacia una nueva era.

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    Klopp confirma que ha estado en contacto con la DFB

    Klopp confirmó en televisión que la DFB le contactó para suceder a Julian Nagelsmann, pero las conversaciones siguen abiertas por sus compromisos actuales.

    «Julian ha dimitido y la federación busca sucesor; se han puesto en contacto conmigo», afirmó Klopp.

    El exentrenador del Liverpool también insistió en que ya se ha recuperado del agotamiento que le llevó a abandonar Anfield hace dos años.

    «Hace dos años dejé Liverpool porque me faltaba energía; ahora he recargado las pilas y estoy listo», añadió.

  • Klopp quiere un cambio significativo

    Klopp afirma que Alemania requiere una reforma profunda tras sus recientes actuaciones decepcionantes en los grandes torneos. Insiste en que es necesario un cambio estructural, más allá de nombrar un nuevo seleccionador.

    «El fútbol alemán está en un punto de inflexión», afirmó. «Debemos cambiar las cosas de forma radical. Da igual si lo hago yo u otra persona: los cambios son necesarios».

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  • Klopp(C)Getty Images

    Continúan las conversaciones sobre un posible nombramiento

    La DFB quiere seguir negociando con Klopp mientras se aclaran los problemas relacionados con su cargo de director de fútbol internacional de Red Bull. El acuerdo dependerá de que ambas partes se pongan de acuerdo sobre la dirección de la selección nacional y los detalles de su posible salida.