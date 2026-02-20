«¡Estoy haciendo mis deberes!» - El director del Borussia Dortmund insinúa negociaciones contractuales ante el interés del Manchester United y el Chelsea por una estrella «increíblemente importante»

El Dortmund se está preparando para iniciar negociaciones contractuales formales con Nmecha con el fin de evitar el creciente interés de la Premier League. El jugador de 25 años se ha convertido en una pieza clave del juego del BVB y recientemente brilló en la convincente victoria por 2-0 sobre el Atalanta en el partido de ida de la eliminatoria de la Champions League. Su capacidad para dictar el juego y crear ventajas numéricas lo ha convertido en indispensable para el gigante alemán.

La directiva del club está decidida a actuar antes de que se abra el mercado de fichajes de verano, consciente de que el valor de Nmecha está aumentando rápidamente en toda Europa. Tras fichar por el Wolfsburgo en 2023 por 30 millones de euros, el centrocampista ha acallado a sus críticos iniciales convirtiéndose en una figura insustituible en el equipo, con 34 apariciones en todas las competiciones esta temporada, cinco goles y tres asistencias. El Dortmund ahora lo ve como un pilar a largo plazo de su proyecto, en lugar de simplemente un activo para revender.

«Me ha impresionado mucho porque siempre es capaz de resolver situaciones de juego», declaró el director deportivo del Dortmund a Sky Sport. «Crea nuevos espacios y genera ventajas numéricas. Felix es un o que está teniendo un gran impacto en estos momentos y es un jugador increíblemente importante».