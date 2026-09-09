El Inter inició su campaña en la Liga de Campeones con una de las salidas más difíciles del fútbol mundial, viajando a la capital española para enfrentarse al campeón de Europa con más títulos. A pesar de que el resultado de 2-1 les dejó sin puntos, Chivu se centró en la fortaleza psicológica que mostraron sus jugadores bajo los focos del Bernabéu.

Hablando después del partido, Chivu se mostró tajante al afirmar que el marcador final no contaba toda la historia de los noventa minutos.

«No estoy enfadado; estoy contento con el coraje y la personalidad que mostramos, y con la forma en que el equipo superó un momento difícil», dijo el exdefensa en la web oficial del club. «Lo que me importa es la reacción ante ciertos errores, el lenguaje corporal y cuánto crees en lo que estás haciendo. Intentamos ser dominantes y ejecutar con éxito nuestro plan de partido, lo que me hace ser optimista sobre el futuro de este equipo».



