«Estoy en blanco»: Yan Diomande, joven promesa de Costa de Marfil, habla sobre la trágica muerte de su hermana Roxanne, de 15 años, tras serle echada droga en la bebida en una fiesta

El delantero del RB Leipzig, figura en el Mundial con Costa de Marfil, ha ascendido rápido en Europa tras marcar 12 goles en la Bundesliga desde su llegada del Leganés. Pero este éxito llega tras una tragedia: su hermano menor falleció hace dos años en Abiyán.

Al hablar de ello, Diomande escribió en una carta abierta en The Players’ Tribune: «Alguien no paraba de llamarme desde mi país. Me molestaba. No entendía por qué no dejaban de llamarme. Descolgué y ni siquiera se lo tomaron con delicadeza. Ya sabes cómo es en mi país. Sin emociones. Solo…

“Tu hermana se ha ido”. “¿Qué?”. “Ha muerto”. “¿De qué estás hablando?”. “Alguien le echó algo en la bebida en una fiesta y nunca volvió a despertarse. Se ha ido”.

Tenías 15 años.

Nunca obtuve respuestas y ya no sé si las quiero. Quizá fueron celos, quizá es algo que pasa en nuestro país. Quizá podría haberte protegido. No lo sé».