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«Estoy en blanco»: Yan Diomande, joven promesa de Costa de Marfil, habla sobre la trágica muerte de su hermana Roxanne, de 15 años, tras serle echada droga en la bebida en una fiesta
La tragedia forja a una estrella en ascenso
El delantero del RB Leipzig, figura en el Mundial con Costa de Marfil, ha ascendido rápido en Europa tras marcar 12 goles en la Bundesliga desde su llegada del Leganés. Pero este éxito llega tras una tragedia: su hermano menor falleció hace dos años en Abiyán.
Al hablar de ello, Diomande escribió en una carta abierta en The Players’ Tribune: «Alguien no paraba de llamarme desde mi país. Me molestaba. No entendía por qué no dejaban de llamarme. Descolgué y ni siquiera se lo tomaron con delicadeza. Ya sabes cómo es en mi país. Sin emociones. Solo…
“Tu hermana se ha ido”. “¿Qué?”. “Ha muerto”. “¿De qué estás hablando?”. “Alguien le echó algo en la bebida en una fiesta y nunca volvió a despertarse. Se ha ido”.
Tenías 15 años.
Nunca obtuve respuestas y ya no sé si las quiero. Quizá fueron celos, quizá es algo que pasa en nuestro país. Quizá podría haberte protegido. No lo sé».
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El extremo revela un vacío emocional
La joven promesa internacional describió el entumecimiento persistente y el desgaste emocional que le ha provocado esa desgarradora pérdida. Diomande afirmó: «Antes sentía emociones. Ahora no siento nada. Es como si ni siquiera fuera humana. Desde que te fuiste, me siento vacía».
Aun así, el delantero asegura que jugará con más fuerza para cumplir los sueños que compartían: «Haré todo por ti; haré que tu nombre sea conocido en el mundo entero».
El Liverpool se interesa por Diomande
Las excepcionales actuaciones del delantero lo han convertido en el principal objetivo del nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, quien lo ve como el sucesor a largo plazo de Mohamed Salah. El club de Merseyside trabaja intensamente para superar el interés del París Saint-Germain y cerrar este fichaje estrella. Su evolución táctica y sus cualidades físicas han elevado notablemente su valor de mercado tras una brillante temporada en Alemania.
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El partido decisivo de la fase de grupos pone a prueba a Diomande y a sus compañeros de equipo
El extremo marfileño debe dejar atrás los rumores sobre su traspaso y centrarse en el decisivo partido del Grupo E contra Alemania en Toronto. Tras ser nombrado mejor jugador en la victoria ante Ecuador, el joven se mide a defensas de la Bundesliga que ya conoce, como Jonathan Tah y Joshua Kimmich. Ganar prácticamente aseguraría el primer puesto a la selección africana antes de la fase eliminatoria.